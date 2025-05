Via al Concertone del Primo Maggio attesa per Gaia e Brunori | la scaletta | Sul palco risuonano le parole del Papa sul lavoro

Xml2.corriere.it - Via al Concertone del Primo Maggio, attesa per Gaia e Brunori: la scaletta | Sul palco risuonano le parole del Papa sul lavoro Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di piazza San Giovanni in Laterano 🔗 Xml2.corriere.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Noemi, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Qui padrona di casa, vorrei un Claudio Ranieri nella mia vita» - La nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato anche del suo nuovo singolo in uscita Non sono io e della Roma di Claudio Ranieri Vi presentiamo la nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. L’artista ci ha raccontato l’emozione di tornare a condurre l’evento, anticipandoci anche l’uscita del suo nuovo singolo Non sono io, e condividendo il suo affetto per la Roma di Claudio Ranieri. 🔗.com

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città; Concertone del Primo Maggio al via. Apre Leo Gassmann con Bella ciao - La voce di Papa Francesco illumina la piazza dei lavoratori; La scaletta del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma: orari e tutto quello che c'è da sapere; Concertone del Primo maggio a Roma: Leo Gassmann canta “Bella ciao”, poi il video del Papa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Concertone Primo Maggio, la diretta: dove e quando vederlo. Apertura affidata a Leo Gassmann con Bella Ciao - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini; Daniela ... 🔗ilmattino.it

Concertone del Primo Maggio al via. Apre Leo Gassmann con "Bella ciao" - L'Orchestraccia fa ballare tutto il pubblico Dopo un avvio dedicato agli artisti vincitori del contest dedicato agli emergenti (quest'anno più di 1600 iscrizioni con 150 che sono arrivati alla fase fi ... 🔗msn.com

Concertone Primo Maggio, Ermal Meta: «Sul lavoro troppe incertezze e morti». Il ricordo di Papa Francesco - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini; Daniela ... 🔗ilgazzettino.it