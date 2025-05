Via al Comicon 2025 con migliaia di giovani autori internazionali mostre e show | ne abbiamo viste di bellissime

Comicon, una delle realtà di produzione di eventi e contenuti pop più effervescenti d'Europa e uno tra i maggiori festival culturali multisettore del mondo. Subito sold out i biglietti e oltre 183mila i visitatori appassionati di fumetti, giochi e videogiochi, anime e.

Road to COMICON Napoli 2025: ecco tutti gli eventi da non perdere! - Quando manca sempre meno al Comicon Napoli 2025, è giunto il momento di scoprire quali sono le novità che contraddistingueranno questa nuova edizione della celeberrima manifestazione. Partiamo dal dire che daal 15 marzo al 30 maggio torna la rassegna COMIC(ON)OFF, il fuori festival di COMICON che quest’anno letteralmente “invade” la città, rendendo Napoli e tutte le sue municipalità protagoniste della scena internazionale del fumetto e della cultura pop. 🔗game-experience.it

Comicon Napoli 2025, Yuji Horii, tanti ospiti e molte novità - Il Comicon Napoli 2025 si preannuncia come un’edizione epica, ricca di ospiti e sorprese. Tra i nomi di spicco figura Yuji Horii, il leggendario creatore di Dragon Quest, che sarà presente il 2 e 3 maggio per incontrare i fan. Non è l’unico grande nome: tra gli altri ospiti troviamo il celebre Shin’ichi Sakamoto, autore di Innocent e The Climber, e James Harren, noto per il suo lavoro su Ultramega. 🔗game-experience.it

Movieplayer al Comicon Napoli 2025, al via oggi la XXV edizione: ecco il programma di giovedì 1° maggio - Il 1° Maggio si alza il sipario su Comicon Napoli 2025, arrivato alla XXV edizione: quest'anno ospiti e numeri da record, con tutti i biglietti esauriti per tutta la durata del festival. Il Comicon Napoli 2025 inaugura oggi, giovedì 1° maggio, la sua 25a edizione con una parata di star tra musica, manga e celebrazioni pop. Attesi ospiti internazionali, anteprime e panel da tutto esaurito in una giornata che promette di lasciare il segno. 🔗movieplayer.it

Comicon 2025, file e lunga attesa nello stand Panini per il numero speciale di “Topolino” - Il Comicon 2025 è iniziato. Come ogni anno, migliaia di appassionati hanno preso d'assalto la Mostra D'Oltremare per un Festival che, di anno in anno, diventa sempre ... 🔗ilmattino.it

Comicon 2025, il racconto della prima giornata: tra cosplay e stand - È una marea compatta di ombrelli e armi di cartapesta quella che si staglia sin dalle prime ore del mattino davanti alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Il sole del primo maggio ... 🔗ilmattino.it

Vincenzo de luca al comicon 2025: giovani, rispetto per le donne e cultura pop in primo piano - Il comicon di Napoli 2025, con la presenza di Vincenzo De Luca, promuove cultura giovanile, rispetto per le donne e un’alternativa positiva alla violenza, rafforzando lo scambio internazionale e la fo ... 🔗gaeta.it