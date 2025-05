Vetrina sfondata con un’auto Spaccata all’alba in ‘salotto’

Ennesimo furto con ariete nel cuore di Riccione. Il colpo è stato messo a segno martedì intorno alle 4,42 alla Boutique Gaudenzi Kids in via Corridoni, a due passi da viale Ceccarini. A entrare in azione sarebbero stati tre malviventi che, sfondata la vetrina con un'auto rubata, alla svelta e indisturbati hanno fatto razzia soprattutto di borse, ma anche di abiti firmati. Il bottino sarebbe ingente, ma è tuttora in fase di quantificazione. Nel negozio esteso su tre vetrine, l'allarme è scattato all'istante, facendo arrivare subito sul posto sia i Carabinieri, che hanno sede ad alcune centinaia di metri, sia la sorveglianza, ma i ladri erano già svaniti nel nulla. Di grande aiuto per gli inquirenti potrebbero risultare le immagini riprese dalle telecamere installate in zona. Non è la prima volta che le boutique Gaudenzi finiscono nel mirino dei ladri.

Tentato furto nella pizzeria di Errico Porzio a Fuorigrotta, vetrina spaccata con un’auto - Raid contro la pizzeria "Cià Mammà" di Errico Porzio a Fuorigrotta, Napoli Ovest; i ladri avrebbero tentato di sfondare la vetrina con un'automobile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Spaccata nella notte in via Trento: infrangono la vetrina e rubano i soldi in cassa - Hanno infranto la vetrina e sono entrati all'interno del negozio, rubando i soldi del fondo cassa e diverse paia di scarpe. Nel corso della nottata tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio alcuni ignoti hanno messo in atto un furto all'interno di un negozio di abbigliamento di scarpe sportive in... 🔗parmatoday.it

Via Ricasoli | Furto da Cuccuini, sfondano con l'auto la vetrina e fuggono: ladri arrestati dalla polizia - Un'auto usata come ariete, il furto, la fuga e l'arresto da parte della polizia. Questo quanto andato in scena a Livorno nelle prime ore di oggi, venerdì 14 febbraio. I ladri, in piena notte, si sono portati in via Ricasoli dove hanno sfondato la vetrina di Cuccuini con la propria vettura per poi... 🔗livornotoday.it

Vetrina sfondata con un tombino. Attacco all’atelier, la titolare: “Situazione sempre più grave" - Colpo da EleoLab in via Orcagna, ladri messi in fuga dai vicini: “Hanno urlato e sono scappati”. Sul posto è intervenuta anche la polizia ... 🔗msn.com

Milano, sfondano la vetrina del negozio dei ragazzi autistici Autelier. I due ladri fatti arrestare dai residentiu - Lo spazio si trova in via Valtorta. Due uomi di origine marocchina hanno preso a mattonate gli ingressi per rubare. Il rumore nella notte ha svegliato gli abitanti della zona che hanno chiamato la pol ... 🔗milano.corriere.it

Furto con spaccata al negozio Gaudenzi di Riccione. Bottino ingente - Nella notte tra lunedì e martedì una banda composta almeno da tre persone, col volto travisato, ha preso di mira il negozio Gaudenzi Archivio di viale Corridoni a Riccione, a due passi da viale Ceccar ... 🔗newsrimini.it