Vertenza Abb in Regione Approvato l’ordine del giorno sul monitoraggio della crisi

della Toscana ha Approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere Marco Casucci, dedicato alla difficile situazione occupazionale della ABB – E-Mobility. Il documento, inserito nell’ambito della discussione sulla manovra finanziaria regionale, chiede un intervento immediato per affrontare la crisi aziendale che coinvolge lo stabilimento e i lavoratori del polo industriale toscano. Casucci ha puntato sull’urgenza di riattivare il tavolo di confronto tra sindacati, Regione ed enti competenti, sospeso da gennaio scorso. "È indispensabile che la politica regionale torni a occuparsi concretamente di una Vertenza che rischia di avere gravi ripercussioni occupazionali e industriali per il territorio". Determinante nella discussione è stato anche il contributo dei consiglieri regionali del Pd, che hanno presentato alcuni emendamenti all’ordine del giorno, chiedendo il coinvolgimento diretto del Governo nazionale nella gestione della crisi. 🔗 Lanazione.it - Vertenza Abb in Regione. Approvato l’ordine del giorno sul monitoraggio della crisi Nella seduta di lunedì, il Consiglio RegionaleToscana haall’unanimità un ordine delpresentato dal consigliere Marco Casucci, dedicato alla difficile situazione occupazionaleABB – E-Mobility. Il documento, inserito nell’ambitodiscussione sulla manovra finanziaria regionale, chiede un intervento immediato per affrontare laaziendale che coinvolge lo stabilimento e i lavoratori del polo industriale toscano. Casucci ha puntato sull’urgenza di riattivare il tavolo di confronto tra sindacati,ed enti competenti, sospeso da gennaio scorso. "È indispensabile che la politica regionale torni a occuparsi concretamente di unache rischia di avere gravi ripercussioni occupazionali e industriali per il territorio". Determinante nella discussione è stato anche il contributo dei consiglieri regionali del Pd, che hanno presentato alcuni emendamenti aldel, chiedendo il coinvolgimento diretto del Governo nazionale nella gestione. 🔗 Lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Marco Casucci: “Vertenza Abb: la Regione non abbassi la guardia sulla vertenza Abb» - Arezzo, 27 mrazo 2025 – Marco Casucci: “Vertenza ABB: la Regione non abbassi la guardia sulla vertenza ABB. Vanno garantiti sviluppo e lavoro in Valdarno” “Torna a salire la preoccupazione per il futuro dei lavoratori ABB E-Mobility di San Giovanni Valdarno, una delle realtà produttive più significative del Valdarno aretino. È inaccettabile che, a fronte di un accordo che coinvolge 86 contratti di solidarietà, la Regione Toscana non abbia ancora riconvocato il tavolo istituzionale, nonostante le reiterate richieste delle rappresentanze sindacali e dell’Amministrazione Comunale. 🔗lanazione.it

Vertenza Abb. Casucci. “Inaccettabile che la Regione non abbia ancora riconvocato un tavolo” - Arezzo, 27 marzo 2025 – Il consigliere regionale Marco Casucci interviene sulla vertenza Abb e sugli ultimi sviluppi, chiedendo che la Regione Toscana non abbassi la guardia. "Torna a salire la preoccupazione per il futuro dei lavoratori ABB E-Mobility di San Giovanni Valdarno, una delle realtà produttive più significative del Valdarno aretino - ha sottolineato Casucci - È inaccettabile che, a fronte di un accordo che coinvolge 86 contratti di solidarietà, la Regione Toscana non abbia ancora riconvocato il tavolo istituzionale, nonostante le reiterate richieste delle rappresentanze sindacali ... 🔗lanazione.it

Vertenza Beko, vertice a Roma. La Regione: “Serve un consorzio industriale pubblico” - Siena, 19 febbraio 2025 – Nuova puntata della vicenda Beko. Nella giornata di oggi 19 febbraio, Valerio Fabiani si è recato a Roma per il vertice presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Il Governo ci ha proposto di prendere in considerazione l'acquisizione dell'immobile. In qualità di iniziatori, abbiamo ribadito l'importanza di un intervento pubblico sull'immobile, richiamando la proposta avanzata settimane fa dal presidente Giani. 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Vertenza Abb in Regione. Approvato l’ordine del giorno sul monitoraggio della crisi; Vertenza ABB E-Mobility, approvato all’unanimità l’ordine del giorno di Marco Casucci; ABB. I sindacati chiedono un tavolo istituzionale in Regione per monitorare l'accordo sui contratti di solidarietà; Marco Casucci: “Sulla vertenza ABB inaccettabile che la Regione non abbia ancora riconvocato un tavolo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Vertenza Abb in Regione. Approvato l’ordine del giorno sul monitoraggio della crisi - Nella seduta di lunedì, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere Marco Casucci, dedicato alla difficile situazione occupazionale ... 🔗lanazione.it

Abb – E mobility, approvato dal Consiglio regionale un ordine del giorno di Marco Casucci - Nella seduta del Consiglio Regionale di ieri è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno del consigliere Marco Casucci relativo alla manovra finanziaria e avente per oggetto “Interventi tempe ... 🔗valdarnopost.it

Approvato il rendiconto della Regione autonoma per il 2024 - destinati al Fondo per il sostegno di famiglia e occupazione La Giunta regionale ha approvato il Rendiconto generale della gestione per l’esercizio 2024, confermando una gestione solida dei ... 🔗ladigetto.it