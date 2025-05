Verso Lecce-Napoli scelta da brividi | accadrà al Via del Mare

Napoli sabato alle ore 18:00 affronterà il Lecce in trasferta al Via del Mare: per l'ennesima volta in stagione, i ragazzi di Antonio Conte potranno contare su un fattore chiave. Il Napoli si appresta ad affrontare l'importante match in trasferta valido per la 35esima giornata di Serie A, allo stadio Via del Mare, contro il Lecce di mister Marco Giampaolo. I giallorossi sono invischiati in pieno nella lotta salvezza, e dunque l'esito della sfida, che sulla carta sembra essere abbordabile per gli azzurri, è tutt'altro che segnato.I pugliesi hanno bisogno di mettere punti in cascina per mantenere il quartultimo posto in classifica, che varrebbe la permanenza in A anche il prossimo anno, e per questo venderanno cara la pelle. Antonio Conte lo sa bene, e continua a tenere alta la concentrazione nei suoi ragazzi, che dovranno scendere in campo con un solo obiettivo: vincere. 🔗 Spazionapoli.it

Juventus, i convocati verso l’Inter: out in 6, la scelta su Cambiaso|Serie A - 2025-02-16 14:21:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Juventus, i convocati verso l’Inter: out in 6, la scelta su Cambiaso|Serie A | Calciomercato.com Home Juventus, i convocati verso l’Inter: out in 6, la scelta su Cambiaso Tutto pronto per ... 🔗justcalcio.com

Yildiz in panchina in Juve Inter, si va verso questa scelta di Thiago Motta. Il numero 10 fuori come all’andata: chi lo sostituisce - di Redazione JuventusNews24Yildiz in panchina in Juve Inter di questa sera, ecco la scelta di Thiago Motta per il big match. Chi sostituisce il turco Sempre più conferme anche nella giornata di oggi: si va verso la panchina di Kenan Yildiz nel match di questa sera tra Juve e Inter. Così come all’andata, quando mise a segno una doppietta a San Siro, il turco non comincerà dall’inizio. Un po’ di riposo per lui dopo i 45 minuti giocati contro il PSV martedì. 🔗juventusnews24.com

Mancini Juve (Tuttosport), scelta sempre più indirizzata verso l’ex ct! Il possibile scenario dopo la Fiorentina - di Redazione JuventusNews24Mancini Juve (Tuttosport), scelta sempre più indirizzata verso l’ex ct! Il possibile scenario dopo la partita in programma domenica contro la Fiorentina La Juve è sempre più attratta dall’idea di affidare immediatamente la propria panchina a Roberto Mancini, ex ct della Nazionale italiana reduce dall’ultima esperienza in Arabia Saudita. Tutto o quasi dovrebbe dipendere dall’esito della sfida di domenica al Franchi contro la Fiorentina. 🔗juventusnews24.com

Verso Napoli-Torino, quello che succederà al Maradona è da brividi: avete saputo? - ROMA DYBALA ZONA CHAMPIONS – Ospite all’evento Laureus World Sports Awards, Paulo Dybala ha parlato di questa rincorsa della Roma verso la zona Champions. (Europa Calcio) Un dato che ... 🔗informazione.it