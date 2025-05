Thesocialpost.it - Verso il conclave, chi sale e chi scende tra i papabili. Trattative frenetiche

Le congregazioni generali non hanno ancora definito il profilo del futuro Pontefice, ma nei corridoi vaticani si muovono già le prime quotazioni informali. Il nome di Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerumme, circola con insistenza. A favorirlo, la sua esposizione su Gerumme negli ultimi mesi, unita alla rete di contatti che quasi ogni cardinale ha maturato passando dalla Terra Santa. Cresce anche il profilo del maltese Mario Grech, noto per la sua guida esperta durante i sinodi degli anni scorsi, tanto da attirare l’attenzione di molti colleghi, nonostante non sia ancora intervenuto in aula.Parole e silenzi tra i cardinali: si cercano identità più che programmiLe prime sette congregazioni si sono rivelate interlocutorie. Le discussioni, spesso generiche, si muovono tra interventi scritti e riflessioni a braccio, toccando temi disparati. 🔗 Thesocialpost.it