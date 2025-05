Versilia Horse Show grande evento a Lido di Camaiore | cavalieri e amazzoni da tutto il mondo

Lido di Camaiore (Lucca), 1 maggio 2025 – Con oltre 180 amazzoni e cavalieri di 22 nazioni e più di 300 cavalli il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani si preannuncia come un evento in grande stile, l’appuntamento è dall’8 all’11 maggio al parco di Bussoladomani a Lido di Camaiore. E lungo viale Kennedy, nel bel parco a pochi metri dal mare, sono settimane che fervono i preparativi.L’evento, con 354mila euro di montepremi e ingresso gratuito alle gare, è una novità del calendario internazionale e ha subito richiamato grandi nomi del settore jumping da tutto il mondo (qui l’elenco), pronti a dare spettacolo in quattro giornate di grande sport. Dopo le due giornate d’apertura di giovedì 8 e venerdì 9 maggio, sabato e domenica sono previste le due gare più importanti: una categoria a due manche (montepremi 70mila euro) e, in chiusura, il Gran Premio Giorgio Armani presented by Longines con ostacoli a 1 metro 55 e una dotazione di ben 165mila euro di montepremi. 🔗 Lanazione.it - Versilia Horse Show, grande evento a Lido di Camaiore: cavalieri e amazzoni da tutto il mondo di(Lucca), 1 maggio 2025 – Con oltre 180di 22 nazioni e più di 300 cavalli il Longinespresented by Giorgio Armani si preannuncia come uninstile, l’appuntamento è dall’8 all’11 maggio al parco di Bussoladomani adi. E lungo viale Kennedy, nel bel parco a pochi metri dal mare, sono settimane che fervono i preparativi.L’, con 354mila euro di montepremi e ingresso gratuito alle gare, è una novità del calendario internazionale e ha subito richiamato grandi nomi del settore jumping dail(qui l’elenco), pronti a dare spettacolo in quattro giornate disport. Dopo le due giornate d’apertura di giovedì 8 e venerdì 9 maggio, sabato e domenica sono previste le due gare più importanti: una categoria a due manche (montepremi 70mila euro) e, in chiusura, il Gran Premio Giorgio Armani presented by Longines con ostacoli a 1 metro 55 e una dotazione di ben 165mila euro di montepremi. 🔗 Lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Arezzo Equestrian Centre lancia l'Arezzo Champions Tour e il Versilia Horse Show - L’Arezzo Equestrian Centre mette in cassaforte altri due gioielli: la nuova edizione dell’Arezzo Champions Tour che parte oggi e farà il giro d’Italia toccando perfino la Sicilia, e il nuovo evento Versilia Horse Show, che si terrà dal 9 all’11 maggio a Camaiore e vedrà sfidarsi i big dell’equitazione a livello mondiale. Il patron Riccardo Boricchi presenterà i due eventi questa sera alla cena di gala negli impianti di San Zeno, con ai tavoli autorità, cavalieri, amazzoni e tanti vip del mondo equestre. 🔗sport.quotidiano.net

Equitazione, arriva in Italia il Versilia Horse Show - Tre giornate di alta competizione con un montepremi complessivo di 350 mila euro con in campo il meglio del salto ostacoli mondiale. Questo a Camaiore per il Longines Versilia Horse Show, l'atteso nuovo concorso ippico internazionale in calendario dal 9 all'11 maggio al Parco Bussoladomani, nell'Arena Giorgio Armani. Sotto l'egida del grande stilista, sempre molto legato allo sport, saranno nove le categorie del Concorso Internazionale a 4 Stelle, delle quali cinque valevoli per il Longines Ranking, con percorsi tracciati dal maestro Uliano Vezzani, ed altrettante in quello a 1 Stella che ... 🔗iltempo.it

Presentato il Versilia Horse Show, Di Paola “Evento eccezionale e ambizioso” - ROMA (ITALPRESS) – Il Parco Bussoladomani a Lido di Camaiore ospiterà dal 9 all’11 maggio prossimi il Longines Versilia Horse Show, il nuovo concorso ippico internazionale di salto ostacoli di massimo livello (CSI4*) in programma in Italia, presentato a Roma, presso il Bar del Tennis del Foro Italico. La manifestazione è stata ideata e organizzata da Italian Champions Tour in compartecipazione con la Fise, Verona fiere e Sport e Salute, con il sostegno del Ministero dello Sport e di Longines, con Giorgio Armani in qualità di main partner e il patrocinio della provincia di Lucca e del ... 🔗unlimitednews.it

Cosa riportano altre fonti

Versilia Horse Show, grande evento a Lido di Camaiore: cavalieri e amazzoni da tutto il mondo; Versilia Horse Show, il video di Leonardo Pieraccioni per Cure2Children; Lido di Camaiore, più di 300 cavalli in gara per Longines Versilia Horse Show; Lido di Camaiore, più di 300 cavalli in gara per Longines Versilia Horse Show. 🔗Approfondimenti da altre fonti

LVHSGA: grandi nomi per un grande evento - Oltre 180 amazzoni e cavalieri di 22 nazioni con più di 300 cavalli. Questo il biglietto da visita del Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani in programma la prossima settimana (8/11 ... 🔗fise.it

Longines Versilia Horse Show: l'evento glamour di salto ostacoli a Lido di Camaiore - Dal 9 all'11 maggio, il Longines Versilia Horse Show porta il glamour equestre a Lido di Camaiore con Giorgio Armani. La grande ippica arriva nella splendida cornice di BussolaDomani: dal 9 all ... 🔗lanazione.it

Presentato il Versilia Horse Show, Di Paola “Evento eccezionale e ambizioso” - Il Parco Bussoladomani a Lido di Camaiore ospiterà dal 9 all'11 maggio prossimi il Longines Versilia Horse Show, il nuovo concorso ippico internazionale di salto ostacoli di massimo livello (CSI4 ... 🔗msn.com