Verona Inter Inzaghi prepara il massiccio turnover pensando alla Champions! Le probabili scelte

Verona Inter, Inzaghi prepara il massiccio turnover pensando alla Champions! Le probabili scelte in vista della gara di campionatoTra le due semifinali di Champions League contro il Barcellona, l'Inter dovrà affrontare anche l'Hellas Verona in campionato. Dopo l'impegno intenso dello Stadio Olimpico Lluis Companys, dove i nerazzurri hanno giocato l'andata contro i blaugrana, La Gazzetta dello Sport anticipa una probabile rotazione massiccia della rosa per la gara di sabato sera. Diversi titolari avranno un turno di riposo per recuperare energie in vista del ritorno di martedì a San Siro.In difesa, si prevede il ritorno di De Vrij al centro del terzetto arretrato, al posto di Acerbi, con Sommer tra i pali. Ai suoi lati dovrebbero agire Bisseck e Carlos Augusto, con Bastoni che dovrebbe partire dalla panchina.

