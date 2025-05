‘Verde Oliva’ le eccellenze dei frantoi hanno una loro vetrina

Sarzana (La Spezia), 1 maggio 2025 – Dopo il successo dello scorso anno tutto è pronto per la seconda edizione di Verde Oliva, la manifestazione targata Confartigianato in programma a Sarzana per sabato 10 e domenica 11 maggio e realizzata con il supporto di Comune di Sarzana, Regione Liguria e Ente Parco e che punta a promuovere e valorizzare un'eccellenza del territorio. Un'iniziativa che quest'anno amplia gli spazi, le realtà coinvolte e le iniziative proposte.«L'anno scorso abbiamo deciso di creare questa manifestazione dopo aver constatato che in tutto il Levante Ligure non esisteva una simile – spiega Luigi Ambrosini, presidente dei frantoiani Confartigianato -. In questa edizione oltre ai frantoi abbiamo aperto anche alle aziende agricole del territorio che producono olio». Saranno sedici gli stand di aziende produttrici - tra cui la cooperativa sociale VerdeMare; frantoio e Molino Ambrosini; frantoio Moro e Gli Orti Del Timone - collocati nella centralissima piazza Matteotti, dove ci sarà spazio anche per degustazioni, incontri tematici e laboratori per adulti e bambini.

“Oro Verde”: ecco i migliori oli extravergine d’oliva a sud di Roma - Velletri, Sambuci, Piglio, San Vito Romano e Artena in vetta al sesto concorso oleario “Oro verde” della provincia sud-est di Roma e dell’Alta Valle del Sacco. La premiazione si è tenuta sabato scorso nella sala Ripari del Comune di Colleferro, alla presenza del vice sindaco colleferrino Giulio... 🔗frosinonetoday.it

Il verde oliva sarà il protagonista della bella stagione: ecco perché - Potrebbe essere un colore prettamente autunnale, ma insieme al mocha mousse e al giallo burro sarà la rivelazione della primavera: il verde oliva è perfetto per la prossima stagione. In piccole dosi o in total look, è perfetto per tantissimi abbinamenti. E non solo abiti, ma anche accessori come borse e scarpe possono avere risalto in look anche monocolore. Il modo più originale per portarlo? Negli accessori per capelli: tra fasce e cerchietti, ma anche in scrunchies e fazzoletti, mette in risalto tutti i tipi di capelli, grazie alla sua sfumatura neutra. 🔗metropolitanmagazine.it

Colleferro. VI Edizione del Concorso “Oro Verde” 2025. Premiati i migliori oli extravergine d’oliva prodotti a sud di Roma - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Velletri, Sambuci, Piglio, San Vito Romano e Artena sono in vetta al sesto concorso oleario “Oro verde” della provincia L'articolo Colleferro. VI Edizione del Concorso “Oro Verde” 2025. Premiati i migliori oli extravergine d’oliva prodotti a sud di Roma sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

