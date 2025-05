Venezia chiude il Fondaco dei Tedeschi | luci spente nel polo del lusso

Venezia - luci spente. Da oggi il Fondaco dei Tedeschi, polo del lusso a Venezia gestito da Dfs del gruppo Lvmh (Louis Vuitton), è chiuso. Niente più vociare tra i quattro piani del. 🔗 Ilgazzettino.it - Venezia, chiude il Fondaco dei Tedeschi: luci spente nel polo del lusso . Da oggi ildeidelgestito da Dfs del gruppo Lvmh (Louis Vuitton), è chiuso. Niente più vociare tra i quattro piani del. 🔗 Ilgazzettino.it

Chiude il Fondaco dei Tedeschi: «Duro colpo per la città, fare di tutto perché riapra» - Ultime ore di apertura al pubblico al Fondaco dei Tedeschi, l'edificio rinascimentale ai piedi di Rialto ex sede delle Poste e dal 2016 divenuto il più noto store del lusso di Venezia. Con il gestore che, a novembre 2024, ha comunicato di non voler rinnovare l'affitto (scade nel settembre 2025) e... 🔗veneziatoday.it

Venezia, l'ultimo giorno del Fondaco dei Tedeschi. Chiude il mega store del lusso - Aperto nel 2016, a novembre ne era stata annunciata la chiusura. Subito a casa 20 dipendenti, mentre gli altri 207 restano fino a fine maggio ... 🔗rainews.it

Fondaco dei Tedeschi, è tempo di addii: chiude per sempre lo shopping mall del lusso di Venezia VIDEO - VENEZIA - Fondaco dei Tedeschi è tempo di addii. Oggi, 30 aprile, si è chiusa una storia iniziata il primo ottobre del 2016, fatta di 227 dipendenti, 18mila visitatori, eventi culturali, sogni e spera ... 🔗msn.com

Venezia, chiude il Fondaco dei Tedeschi: nel grande magazzino del lusso scaffali vuoti e pochi curiosi, ultimi selfie dalla terrazza su Rialto - L'ultimo giorno di apertura del polo del lusso affacciato sul Canal Grande: nessun interessato al subentro. La proprietà: ricerca in corso ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it