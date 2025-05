Vendonsi stadio e area | Il bando ora è chiuso Ecco tutto gli scenari

L'obiettivo dell'avviso pubblico che si è chiuso poche ore fa era proprio quello di "verificare l'esistenza di eventuali proposte migliorative rispetto alla proposta presentata Milan e Inter lo scorso 11 marzo", il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFap) che mostra le intenzioni dei club sull'area, che il Comune vorrebbe cedere ai club entro il prossimo 31 luglio.

Stadio San Siro, bocciato il bando per la ristrutturazione del Meazza. Inter e Milan presentano la proposta per acquistare l’area - Sono giorni cruciali per il futuro dello stadio Meazza e dell’area di San Siro. Dopo mesi di lavoro sottotraccia, Inter e Milan presentano al Comune di Milano il ‘Docfap‘, il documento di fattibilità di oltre 200 pagine che contiene la proposta per l’acquisto dello stadio, delle aree circostanti e per la costruzione di un nuovo impianto. Ormai è noto: le due società non hanno mai davvero preso in considerazione l’ipotesi di una ristrutturazione del Meazza e anche il Comune di Milano ha silurato per l’ennesima volta questa ipotesi, nonostante una maggioranza di centrosinistra sempre spaccata ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Il punto sull’area dello stadio ’Miro Luperi’. Pronto il progetto per sistemare il parcheggio - Sarzana, 4 marzo 2025 – Mentre lo stadio comunale resta per il momento interdetto al pubblico, va a concretizzarsi il progetto di riqualificazione dell’area antistante. Area che nella visione dell’amministrazione - sulla scia degli interventi che hanno modificato la viabilità e sono tutt’oggi in corso nel quartiere di Bradia - dovrebbe divenire un parcheggio pertinente al centro storico. Redatto dall’architetto Alberto Ruggia e già inoltrato a Regione Liguria (serve un finanziamento di mezzo milione di euro), il progetto esecutivo di riqualificazione dello stadio Miro Luperi prevede, ... 🔗lanazione.it

Domani chiude il bando su San Siro ma i giochi per lo stadio sono già fatti - Scadrà alle 23,59 di domani l’avviso pubblico del Comune di Milano “per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) “San Siro”, comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza”. E probabilmente a Palazzo Marino alle 23,59 di domani non sarà arrivata alcuna risposta. Perché nessuno è nelle condizioni materiali di poter presentare “proposte migliorative rispetto alla proposta presentata dalle società F. 🔗lanotiziagiornale.it

