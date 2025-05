Vendita bluff su internet Bonifico da 900 euro ma la fisarmonica non c’è

fisarmonica online, ma finisce vittima di una truffa per la quale un sessantenne è stato denunciato. Nei guai anche due maceratesi, che avevano ordinato e ritirato oltre 200 euro di pesce senza pagare. Si tratta di due delle numerose operazioni che hanno visto impegnati in questi giorni i carabinieri della Compagnia di Macerata.Nel primo caso i militari della stazione di Treia hanno denunciato un 60enne di Mazara del Vallo, per truffa attraverso l’uso di strumenti informatici. Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia di un 65enne del posto, che voleva acquistare una fisarmonica. L’uomo si era imbattuto, effettuando una ricerca su "Subito.it", nell’annuncio di Vendita di una fisarmonica con le caratteristiche che cercava. Dopo la contrattazione, il treiese aveva effettuato un Bonifico di 900 euro senza mai ricevere lo strumento. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Vendita bluff su internet. Bonifico da 900 euro, ma la fisarmonica non c’è Vuole acquistare unaonline, ma finisce vittima di una truffa per la quale un sessantenne è stato denunciato. Nei guai anche due maceratesi, che avevano ordinato e ritirato oltre 200di pesce senza pagare. Si tratta di due delle numerose operazioni che hanno visto impegnati in questi giorni i carabinieri della Compagnia di Macerata.Nel primo caso i militari della stazione di Treia hanno denunciato un 60enne di Mazara del Vallo, per truffa attraverso l’uso di strumenti informatici. Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia di un 65enne del posto, che voleva acquistare una. L’uomo si era imbattuto, effettuando una ricerca su "Subito.it", nell’annuncio didi unacon le caratteristiche che cercava. Dopo la contrattazione, il treiese aveva effettuato undi 900senza mai ricevere lo strumento. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

