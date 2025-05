Velivolo precipita a Castel Ritaldi in Umbria | un morto

Velivolo leggero, in Umbria. Le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Spoleto e Foligno - che ne danno notizia sono intervenute in località Mercatello, nel comune di Castel Ritaldi. Secondo le prime informazioni, l'aeromobile è precipitato all'interno di un capannone industriale di un'azienda che produce materiali medicali. A bordo del Velivolo si trovavano due persone: uno dei due occupanti è deceduto, mentre l'altro è riuscito ad abbandonare l'aereo in volo prima dell'impatto ed è stato soccorso. 🔗 Tg24.sky.it - Velivolo precipita a Castel Ritaldi in Umbria: un morto Una persona è morta in un incidente aereo che ha coinvolto unleggero, in. Le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Spoleto e Foligno - che ne danno notizia sono intervenute in località Mercatello, nel comune di. Secondo le prime informazioni, l'aeromobile èto all'interno di un capannone industriale di un'azienda che produce materiali medicali. A bordo delsi trovavano due persone: uno dei due occupanti è deceduto, mentre l'altro è riuscito ad abbandonare l'aereo in volo prima dell'impatto ed è stato soccorso. 🔗 Tg24.sky.it

Tragedia nei cieli di Castel Ritaldi: ultraleggero precipita su un capannone, un morto e un ferito - Un grave incidente aereo si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:45, in località Mercatello, nel comune di Castel Ritaldi. Un velivolo ultraleggero è precipitato su un capannone industriale di un’azienda specializzata nella produzione di materiali medicali, inizialmente segnalata come operante nel settore delle sostanze plastiche. L’impatto ha causato un principio d’incendio, che si è in parte propagato alla struttura, richiedendo l’intervento immediato delle squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Spoleto e Foligno. 🔗laprimapagina.it

Tragedia a Castel Ritaldi: ultraleggero precipita su un capannone, un morto e un ferito grave - Un grave incidente ha segnato il Primo Maggio in Umbria: un velivolo ultraleggero è precipitato su un capannone nella zona industriale di Castel Ritaldi. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di circa settant’anni, mentre il giovane che viaggiava con lui è rimasto gravemente ferito. Per quest’ultimo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗laprimapagina.it

