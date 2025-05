Velivolo leggero si schianta dentro un capannone | un morto

Velivolo leggero, in Umbria. Le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Spoleto e Foligno - che ne danno notizia sono intervenute in località Mercatello, nel comune di Castel Ritaldi. Secondo le prime informazioni, l'aeromobile è precipitato all'interno di un capannone industriale di un'azienda che produce materiali medicali.

Velivolo leggero si schianta dentro un capannone: un morto - A bordo del velivolo si trovavano due persone: uno dei due occupanti è deceduto, mentre l’altro è riuscito ad abbandonare l'aereo in volo prima dell’impatto ed è stato soccorso. 🔗msn.com

Umbria, precipita un velivolo leggero: un morto. Salvo l’altro passeggero - Un velivolo leggero è precipitato in Umbria: una persona è morta, mentre l'altro passeggero a bordo è riuscito ad abbandonare l'aereo in volo prima dell'impatto, e si è salvato. 🔗repubblica.it

