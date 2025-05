“Vedrai che bella sorpresa ho per te stasera” | uomo di 37 anni tenta di dare fuoco alla compagna a Milano

anni (Milano), incensurato, è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Trasportata all'ospedale Niguarda in codice giallo la donna. 🔗 Il 37enne di Sesto San Giov), incensurato, è finito in carcere con l'accusa dito omicidio aggravato dpremeditazione. Trasportata all'ospedale Niguarda in codice giallo la donna. 🔗 Fanpage.it

