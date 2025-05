Vaticano il bilancio in rosso irrompe nel Conclave Un miracolo per salvarci

Repubblica.it - Vaticano, il bilancio in rosso irrompe nel Conclave. “Un miracolo per salvarci” Il nodo del deficit al centro delle Congregazioni. Il grazie a Becciu per la sua rinuncia: “Gli organi di giustizia accertino i fatti” 🔗 Repubblica.it

Approfondimenti da altre fonti

Fdi: "Manovra 'lacrime e sangue' e bilancio regionale in rosso" - La manovra regionale di bilancio dell’Emilia-Romagna è stata decisa senza vero confronto, smentendo il tanto proclamato Patto per il Clima e per il Lavoro. La maggioranza usa parole d’effetto come solidarietà e welfare, ma presenta un bilancio fragile, su cui pesa il famigerato buco di 200... 🔗bolognatoday.it

Mister Movie | A Picco Chiara Ferragni: Bilancio 2024 in Profondo Rosso, Futuro dell’Impero a Rischio - Le società di Chiara Ferragni hanno registrato un bilancio 2024 estremamente negativo, a seguito del caso del Pandoro-Gate esploso nel dicembre 2023. La crisi ha comportato la cessazione delle attività di ADV sui social, la cancellazione di contratti di testimonial e un drastico calo delle vendite dei prodotti del suo brand. Chiara Ferragni: Il Pandoro-Gate Impatta Duramente sul Bilancio 2024 I ricavi del 2024 si sono attestati intorno ai 2 milioni di euro, un dato nettamente inferiore rispetto ai 12 milioni del 2023 e ai 14 milioni del 2022. 🔗mistermovie.it

Bilancio Sampdoria: cresce il rosso, ma Tey investe 105 milioni. Via libera al risanamento - A fine marzo si è riunito il Consiglio d`Amministrazione della Sampdoria per definire il bilancio della società, che sarà sottoposto all`approvazione... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Conclave, Vaticano in rosso: «Deficit da 70 milioni». Cardinali in allarme, la Santa Sede ora deve tagliare i costi - Il Vaticano è in bolletta e il prossimo Papa non avrà solo la grave preoccupazione di riportare la fede in Europa o rendere la Chiesa più cristocentrica, come stanno ... 🔗ilmessaggero.it

Bilanci in rosso al Vaticano: la sfida che attende il prossimo papa - In conclave entrano anche i problemi finanziari della Santa Sede. Papa Bergoglio ha segnato un’epoca di riforme finanziarie. Però non ha risanato i conti tra donazioni in calo, spese della Curia non c ... 🔗msn.com

I conti in rosso del Vaticano e la stretta di Papa Francesco - La ricetta di Francesco per sanare il bilancio vaticano Lo scorso settembre ... perché i costi sono tanti e i conti in rosso. «Sul versante della riduzione dei costi», aggiungeva non a caso ... 🔗msn.com