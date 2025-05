Varenna assediata dal turismo di massa | nuove soluzioni per l' estate senza treni

Varenna travolta dai turisti si prepara ad affrontare una sfida ancora più grande durante la prossima stagione estiva: la chiusura della linea ferroviaria. Mentre i dati recenti mostrano cifre record di visitatori, la riunione di mercoledì 30 aprile tra Trenord, Regione Lombardia e le. 🔗 Leccotoday.it - Varenna assediata dal turismo di massa: nuove soluzioni per l'estate senza treni Unatravolta dai turisti si prepara ad affrontare una sfida ancora più grande durante la prossima stagione estiva: la chiusura della linea ferroviaria. Mentre i dati recenti mostrano cifre record di visitatori, la riunione di mercoledì 30 aprile tra Trenord, Regione Lombardia e le. 🔗 Leccotoday.it

Varenna e la minaccia del turismo di massa, la perla del lago di Como stravolta dagli arrivi: “Ormai è una questione di sicurezza” - Varenna (Lecco) – Una primavera di assalto al treno. Un’estate di caccia al pullman. Disagi già visti oggi, il rischio caos domani. Varenna al bivio: o si trova una soluzione per controllare il via vai di migliaia di turisti mordi e fuggi che ogni fine settimana invadono la Perla del lago di Como; oppure il paese sprofonderà sotto l’insostenibile peso del turismo di massa. È questione di sicurezza, anzi di sopravvivenza per coloro che approdano nell’antico borgo di pescatori diventato una Disneyland sull’acqua, tra splendide ville d’epoca, parchi e giardini di alberi monumentali, una ... 🔗ilgiorno.it

Varenna assediata dal turismo di massa: nuove soluzioni per l'estate senza treni - Riunione tra Trenord, Regione e i Comuni di Varenna e Perledo per la viabilità durante i lavori estivi sulla linea ferroviaria, mentre i dati sul sovraffollamento turistico destano preoccupazione ... 🔗leccotoday.it

Varenna e la minaccia del turismo di massa, la perla del lago di Como stravolta dagli arrivi: “Ormai è una questione di sicurezza” - Varenna (Lecco ... oppure il paese sprofonderà sotto l’insostenibile peso del turismo di massa. È questione di sicurezza, anzi di sopravvivenza per coloro che approdano nell’antico ... 🔗msn.com

VARENNA. TURISMO: LA SFIDA DELLE CODE E DEL CAOS ESTIVO - VARENNA – Un interminabile serpentone di oltre cento metri ... I viaggiatori si riversano in massa sui binari, rischiando di cadere, urtarsi a vicenda o essere investiti dai treni in transito. Queste ... 🔗lecconews.news