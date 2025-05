Vandalizzato il capitello del paese | Tolleranza zero

Grave atto vandalico ieri 30 aprile ad uno storico capitello di via Sant'Andrea a San Martino di Lupari raffigurante più immagini sacre. Qualcuno, in un lasso di tempo compreso tra le 12 e il tardo pomeriggio "armato" di spray colorato ha lordato le immagini sacre con scritte al momento al vaglio.

Cina: presidente Bosch, si manterra’ impegno a lungo termine verso Paese hub di innovazione - Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un panorama industriale globale in continua evoluzione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063088/6063088/2025-04-04/cina-presidente-bosch-si-manterra-impegno-a-lungo-termine-verso-paese-hub-di-innovazione Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

"No alla guerra": il coraggio e la furbizia di Conte; il silenzio degli altri. Moderati in testa, distanti dal paese reale - Conte ha intercettato malessere degli italiani che non hanno la minima voglia di sentir parlare di guerre. Gli altri, in silenzio, seguono la via delle armi e del debito, mentre l'Europa si disintegra nella sua ipocrisia Giuseppe Conte è stato furbo, dicono. Certamente lo è stato e in politic 🔗ilgiornaleditalia.it

’Zocca Paese della Musica’, nel segno di Vasco - Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto giovani musicisti esibirsi sui palchi più ambiti d’Italia, torna il Festival ‘Zocca Paese della Musica’, l’iniziativa promossa dal Comune di Zocca in collaborazione con Vasco Rossi e il suo staff. "Il nostro amato teatro Comunale – afferma il sindaco di Zocca Federico Ropa – ora ribattezzato con orgoglio teatro ‘Vasco Rossi’ dedicato al Blasco, ospiterà questo straordinario concorso che offre ai finalisti l’occasione irripetibile di salire sul palco del Vasco Live 2025, uno dei più importanti eventi musicali del nostro Paese". 🔗ilrestodelcarlino.it

Ieri 30 aprile in via Sant'Andrea a San Martino di Lupari qualcuno con dello spray colorato ha lordato le immagini sacre lasciando scritte ora al vaglio dei carabinieri. Il sindaco Nivo Fior ha defini ...