Vandalizzate le statue di Putin e Trump

Vandalizzate le statue in marmo dedicate a Vladimir Putin e Donald Trump nel "Parco dell‘onore e del disonore" a Vagli di Sotto. Alla scultura che ritrae il leader russo, sono stati danneggiati il naso e la mano sinistra, mentre a quella del tycoon americano sono state rotte alcune dita della mano destra.Le due opere sarebbero state prese di mira nella notte tra il 24 e il 25 aprile e sulla vicenda indagano i carabinieri. Nel parco si trovano anche altre statue dedicate a personaggi famosi, che non hanno però subito danni.Irritato il sindaco di Vagli Sotto Mario Puglia, che ha fortemente voluto il parco con le statue: "Devo ammettere che provo amarezza e disagio per quanto è successo – sottolinea – mi preoccupa che un tale atto vandalico, già di per sé naturalmente condannabile, sia arrivato alla vigilia di una data così importante come il 25 aprile e abbia colpito proprio due leader come Putin e Trump in questo momento storico in cui si sta decidendo la pace in Ucraina". 🔗 Lanazione.it - Vandalizzate le statue di Putin e Trump lein marmo dedicate a Vladimire Donaldnel "Parco dell‘onore e del disonore" a Vagli di Sotto. Alla scultura che ritrae il leader russo, sono stati danneggiati il naso e la mano sinistra, mentre a quella del tycoon americano sono state rotte alcune dita della mano destra.Le due opere sarebbero state prese di mira nella notte tra il 24 e il 25 aprile e sulla vicenda indagano i carabinieri. Nel parco si trovano anche altrededicate a personaggi famosi, che non hanno però subito danni.Irritato il sindaco di Vagli Sotto Mario Puglia, che ha fortemente voluto il parco con le: "Devo ammettere che provo amarezza e disagio per quanto è successo – sottolinea – mi preoccupa che un tale atto vandalico, già di per sé naturalmente condannabile, sia arrivato alla vigilia di una data così importante come il 25 aprile e abbia colpito proprio due leader comein questo momento storico in cui si sta decidendo la pace in Ucraina". 🔗 Lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Vagli, vandalizzate le statue in marmo dedicate a Trump e Putin - Vagli di Sotto (Lucca), 30 aprile 2025 – Le statue di marmo raffiguranti Vladimir Putin e Donald Trump nel "Parco dell'onore e del disonore" a Vagli di Sotto, nel cuore della Garfagnana, sono state oggetto di un atto vandalico. Come riporta Il Tirreno, alla statua di Putin sono stati danneggiati il naso e la mano sinistra, mentre quella del tycoon ha subito la rottura di alcune dita della mano destra. 🔗lanazione.it

Kyiv e non solo. Così l’Europa diventa l’argine alle derive di Putin e Trump - Forse è solo un’illusione, un colpo di sole primaverile, una speranza che cerchiamo disperatamente di trasformare in un fatto reale. Forse è così, forse è solo una proiezione dei nos... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Trump: “Buone notizie su tregua”. Appello a Putin: “Non uccidere gli ucraini nel Kursk” - (Adnkronos) – "Buone notizie" sulla tregua tra Russia e Ucraina. Donald Trump non scende nei dettagli ma si mostra moderatamente… L'articolo Trump: “Buone notizie su tregua”. Appello a Putin: “Non uccidere gli ucraini nel Kursk” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Su questo argomento da altre fonti

Vagli, vandalizzate le statue in marmo dedicate a Trump e Putin; Vandalizzate le statue di Trump e Putin a Vagli: indagano i carabinieri; Vandalizzate le statue di Putin e Trump; Garfagnana, vandalizzate le statue dedicate a Trump e Putin. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Vagli, vandalizzate le statue in marmo dedicate a Trump e Putin - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Vandalizzate le statue di Putin e Trump al 'Parco dell’onore e del disonore' - Nella notte tra il 24 e il 25 aprile sono state vandalizzate le statue di Vladimir Putin e Donald Trump nel “Parco dell’onore e del disonore” a Vagli di ... 🔗gonews.it

Vandalizzate le statue di Trump e Putin - VAGLI SOTTO: Le due opere installate nel "Parco dell'onore e del disonore" sono state danneggiate. Indagano i Carabinieri per risalire ai responsabili ... 🔗toscanamedianews.it