valtellina e grigioni lavorano in vista delle olimpiadi

delle problematiche che, nostro malgrado, oggi interessano e accomunano i nostri territori, ora abbiamo l'opportunità di scrivere un nuovo capitolo di questa storia comune, di farne una risorsa per il futuro e di costruire un assetto stabile di collaborazione che non sia solo istituzionale, ma anche culturale, sociale e comunitaria", ha dichiarato Davide Menegola, presidente della Provincia di Sondrio. Questo nuovo capitolo è "Regio Retica" il progetto Interreg che dopo l'inaugurazione ufficiale dello scorso 29 novembre a Sondrio, martedì ha visto oltreconfine, a Sankt Moritz, la presentazione dei prossimi step di lavoro. "Bisogna immaginarsi un'area nelle Alpi retiche a forma di anello, che si estende dall'Alta Engadina alla Valtellina attraverso la Val Bregaglia e la Valposchiavo.

Valtellina e Grigioni via treno, il progetto transfrontaliero: “Un sogno da realizzare” - Un Hub intermodale a Tirano, il traforo Livigno-S-chanf e la linea Tirano-Bormio. Non sono pagine del libro dei sogni della mobilità, ma i cardini di Trip, Treni retici in progress, progetto Interreg VI-A Italia Svizzera 2021-27, finanziato con 1,2 milioni (80% Ue, 20% governo italiano) e 50.000 franchi svizzeri (50% contributi pubblici cantonali e federali) per la definizione di un sistema ferroviario transfrontaliero che colleghi Valtellina e Grigioni. 🔗ilgiorno.it

