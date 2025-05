Valentino Rossi la Ducati lo accontenta | annuncio roboante

L’arriva sue la: per la MotoGP è una novità importante, c’è stata anche la conferma del diretto interessatoReduce dal secondo posto di Imola,si gode ora il riposo in vista del pmo appuntamento con il Wec in programma il 10 maggio a Spa.Dieci giorni di tempo, magari utili anche per interessarsi un po’ del team VR46 in MotoGP, reduce da un GP di Jerez non propriamente fortunato. Morbidelli è caduto in malo modo ed ha accusato un problema al collo, mentre Di Giannantonio ha chiuso al quinto posto senza però essere mai realmente in lotta per il podio. Nulla di preoccupante per una squadra che nelle prime gare ha dimostrato di poter lottare per il vertice e che ambisce a portare a casa qualche vittoria da qui alla fine della stagione.Sarà più semplice farlo grazie agli aggiornamenti che sono in arrivo per leVR46 come confermato dallo stesso Di Giannantonio dopo i test che si sono svolti a Jerez. 🔗 Sportface.it