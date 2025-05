Valentina Bisi rappresenta l' Italia nella Coppa del Mondo di nuoto artistico in Canada

Valentina Bisi, 18 anni, atleta di Sport Village Banca di Pesaro e studentessa del Liceo Scientifico Marconi è impegnata con la nazionale Italiana assoluta di nuoto artistico per la Coppa del Mondo che si disputa a Markaham, vicino a Toronto, in Canada da oggi al 3 maggio. Valentina sarà impegnata negli esercizi di squadra tecnica e in generale esercizi di squadra."Il mio obiettivo – spiega – è emergere un po’ di più all’interno della squadra, e naturalmente c’è la speranza di vincere medaglie, anche se il nuovo regolamento è una incognita. Infatti anche piccoli errori ricevono grandissime penalità e le classifiche sono molto imprevedibili. Nazioni come Russia, Cina e Giappone, molto forti, possono arrivare dietro di noi. Bisogna fare meglio possibile".Con lei è a Toronto, nello staff azzurro, anche la sua allenatrice di Sport Village Banca di Pesaro Simona Chiari, mentre è rimasta a Pesaro la coordinatrice Barbara Gabucci che evidenzia "la serietà e la determinazione di Valentina sin da piccola, sempre rispettosa e pronta a dare il massimo. 🔗 Sport.quotidiano.net - Valentina Bisi rappresenta l'Italia nella Coppa del Mondo di nuoto artistico in Canada , 18 anni, atleta di Sport Village Banca di Pesaro e studentessa del Liceo Scientifico Marconi è impegnata con la nazionalena assoluta diper ladelche si disputa a Markaham, vicino a Toronto, inda oggi al 3 maggio.sarà impegnata negli esercizi di squadra tecnica e in generale esercizi di squadra."Il mio obiettivo – spiega – è emergere un po’ di più all’interno della squadra, e naturalmente c’è la speranza di vincere medaglie, anche se il nuovo regolamento è una incognita. Infatti anche piccoli errori ricevono grandissime penalità e le classifiche sono molto imprevedibili. Nazioni come Russia, Cina e Giappone, molto forti, possono arrivare dietro di noi. Bisogna fare meglio possibile".Con lei è a Toronto, nello staff azzurro, anche la sua allenatrice di Sport Village Banca di Pesaro Simona Chiari, mentre è rimasta a Pesaro la coordinatrice Barbara Gabucci che evidenzia "la serietà e la determinazione disin da piccola, sempre rispettosa e pronta a dare il massimo. 🔗 Sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Vietare i social agli under 15 rappresenta un passo importante per la sicurezza e la salute dei nostri figli”. INTERVISTA alla senatrice Mennuni (Fratelli d’Italia) - Social network, internet e cellulari. Rappresentano dei chiarissimi simboli della nostra epoca. Simboli di innovazione e modernità. Ma per bambini e ragazzi possono rappresentare anche molto altro: disturbi cognitivi, acceleratori di ansia e panico, rete pericolosa dove si incontra spesso il cyberbullismo e in generale portatori di patologie varie. L'articolo “Vietare i social agli under 15 rappresenta un passo importante per la sicurezza e la salute dei nostri figli”. 🔗orizzontescuola.it

Valentina Sementilli aderisce a Forza Italia - Mentre c’è chi cerca di restare seduto proponendo accordi che mettono insieme capra e cavoli, c’è chi lavora per rafforzare il partito ed anche, semmai, il centro destra. Forza Italia ha annunciato in queste ore l’ingresso di Valentina Sementilli nelle fila degli azzurri. E’ proprio la Sementilli a rendere pubblica la sua adesione al partito di Tajani. “Con sincera emozione ed immensa gratitudine, ufficializzo il mio ingresso a Forza Italia, ringraziando preliminarmente il direttivo nella persona dell’avv. 🔗laspunta.it

Valentina Parisse, la track by track dell’Ep VP, stasera live a Radio Italia - VP è il nuovo EP di Valentina Parisse che presenterà in anteprima al Radio Italia Live, ecco il racconto track by track VP, dalle sue iniziali, è il nuovo EP di Valentina Parisse in uscita venerdì 28 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Pubblicato dalla label indipendente LAB e distribuito da ADA/Warner, contiene 6 tracce tra cui Minimal e la recente release Asteroide oltre le quattro inedite Colpa di Battisti, Foglie rosse, Ragazze tristi e Taxi. 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

Valentina Bisi conquista l'argento con la Nazionale Italiana di nuoto artistico; Valentina Bisi conquista l'argento con la Nazionale Italiana di nuoto artistico; Europei 2024. Bisi in finale nel singolo free. Dodicesima nel preliminare; Nuoto sincronizzato, la riminese Valentina Bisi splendida terza agli Europei con l’Italia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Valentina Bisi rappresenta l'Italia nella Coppa del Mondo di nuoto artistico in Canada - Valentina Bisi, giovane atleta di Pesaro, compete con la nazionale italiana di nuoto artistico a Markaham, Canada. 🔗sport.quotidiano.net

Valentina Bisti, carriera e vita privata della giornalista del Tg1 - Valentina Bisti è una nota giornalista e conduttrice Rai. Il 21 aprile scorso ha raccontato il decesso del pontefice in una lunga diretta al Tg1 ... 🔗msn.com

Valentina Bisti e quella diretta sulla morte del Papa senza trucco: «Era l’ultimo dei pensieri» - «La diretta più difficile della mia vita», ha detto a Fanpage la giornalista del Tg1. Spiegando la scelta di andare in onda struccata: «Non stavo raccontando il matrimonio dei reali d'Inghilterra, è u ... 🔗vanityfair.it