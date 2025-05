Valditara celebra il 1 Maggio | Grazie ai lavoratori della scuola pilastri della crescita

della Costituzione. Un principio che i padri costituenti hanno voluto collocare all'inizio della Carta, a sottolineare il valore centrale del lavoro nella vita democratica del Paese.L'articolo Valditara celebra il 1° Maggio: "Grazie ai lavoratori della scuola, pilastri della crescita" . 🔗 "La Repubblica democratica italiana è fondata sul lavoro", recita l'articolo 1 della Costituzione. Un principio che i padri costituenti hanno voluto collocare all'inizio della Carta, a sottolineare il valore centrale del lavoro nella vita democratica del Paese.

Venezia celebra l'Europa dal 5 al 31 maggio - La Festa dell’Europa sarà anche a Venezia, dal 5 al 31 maggio. Le celebrazioni ricordano in particolare due avvenimenti: la fondazione del Consiglio d'Europa attraverso il trattato di Londra (5 maggio 1949) e la "dichiarazione Schuman", presentata il 9 maggio 1950 dal ministro degli esteri... 🔗veneziatoday.it

Valditara celebra la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera - Per il 164° anniversario Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito, ha celebrato la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera con un messaggio tramite i propri canali social: "Oggi celebriamo l'Unità d'Italia, la nostra Costituzione, il nostro Inno e la nostra Bandiera, simboli di coesione nazionale. Le nuove Linee guida sull'educazione civica attribuiscono una particolare importanza alla conoscenza della nostra Costituzione. 🔗iltempo.it

Lavoro, Meloni: governo celebra il 1 maggio con i fatti - Roma, 30 apr. (askanews) - "Domani è la festa dei lavoratori e anche quest'anno il governo ha deciso di celebrarla con i fatti perché crediamo che questo sia il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a far grande la nostra nazione". Lo afferma in un videomessaggio la presidnete del Consiglio Giorgia Meloni, diffuso mentre è in corso la conferenza stampa dei ministri Musumeci e Valditara dopo il Cdm. 🔗quotidiano.net

