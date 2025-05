Vaccino Covid Montagnier | Follia vaccinare anche i bambini effetti avversi a lungo termine l' mRNA è una totale incognita - VIDEO per non dimenticare

Vaccino Covid, e questo non è accettabile". Ecco cosa diceva il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier il 13 giugno 2021 durante un'intervista a FranceSoir: "Son 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, Montagnier: "Follia vaccinare anche i bambini, effetti avversi a lungo termine, l'mRNA è una totale incognita" - VIDEO per non dimenticare L'intervista pubblicata lo scorso 13 giugno 2021. Il premio Nobel per la medicina: "Un certo numero di persone soffrirà per il, e questo non è accettabile". Ecco cosa diceva il premio Nobel per la medicina Lucil 13 giugno 2021 durante un'intervista a FranceSoir: "Son 🔗 Ilgiornaleditalia.it

