Vacanza da incubo alle Cinque Terre lo sfogo dei turisti | Oltre 200 euro di biglietti per stare nelle stazioni

Cinque Terre, 1 maggio 2025 – Una spesa di Oltre 200 euro in biglietti del treno per passare buona parte del soggiorno sulle banchine ferroviarie anziché a gustare i fantastici paesaggi delle Cinque Terre. È la complicata giornata da turisti vissuta lo scorso 26 aprile da una comitiva di otto persone originarie delle Marche, che ha deciso di scrivere a La Nazione non solo per raccontare la propria esperienza ma anche per auspicare l’intervento delle istituzioni al fine di un miglioramento della situazione. “All’ufficio informazioni di Trenitalia – spiega Osvaldo Regno – ci hanno spiegato a grandi linee le condizioni di utilizzo del trenino e il relativo costo che, nel nostro caso è stato di 214 euro (sei adulti, un bambino di Cinque anni e uno di due; ndr). Siamo partiti dalla Spezia con destinazione Monterosso: questa prima tappa tutto normale”. 🔗 Lanazione.it - Vacanza da incubo alle Cinque Terre, lo sfogo dei turisti: “Oltre 200 euro di biglietti per stare nelle stazioni” , 1 maggio 2025 – Una spesa di200indel treno per passare buona parte del soggiorno sulle banchine ferroviarie anziché a gui fantastici paesaggi delle. È la complicata giornata davissuta lo scorso 26 aprile da una comitiva di otto persone originarie delle Marche, che ha deciso di scrivere a La Nazione non solo per raccontare la propria esperienza ma anche per auspicare l’intervento delle istituzioni al fine di un miglioramento della situazione. “All’ufficio informazioni di Trenitalia – spiega Osvaldo Regno – ci hanno spiegato a grandi linee le condizioni di utilizzo del trenino e il relativo costo che, nel nostro caso è stato di 214(sei adulti, un bambino dianni e uno di due; ndr). Siamo partiti dalla Spezia con destinazione Monterosso: questa prima tappa tutto normale”. 🔗 Lanazione.it

