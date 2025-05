Va ubriaca al bar alle 8 di mattina poi aggredisce il proprietario e i carabinieri | arrestata

carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno tratto in arresto una 58enne di origini straniere che, a conclusione degli accertamenti e delle verifiche svolte, è ritenuta la presunta responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. 🔗 Parmatoday.it - Va ubriaca al bar alle 8 di mattina, poi aggredisce il proprietario e i carabinieri: arrestata Nei giorni scorsi, idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno tratto in arresto una 58enne di origini straniere che, a conclusione degli accertamenti e delle verifiche svolte, è ritenuta la presunta responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. 🔗 Parmatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Ruba portafoglio poi va al bar a spendere i soldi, ladro inseguito e arrestato dalla polizia - Momenti di tensione in via Garbini a Viterbo. Un uomo ha rubato il portafoglio a una donna che si trovava con i suoi due figli nei pressi degli uffici comunali. È successo intorno alle 13 di ieri, 10 febbraio. La vittima si è accorta del furto, avvenuto dopo che il ladro avrebbe messo le mani... 🔗viterbotoday.it

Pescosolido. Ai domiciliari, per stalking nei confronti della sorella, va al bar “per ragioni di svago”. 51enne del posto ristretto in carcere dai Carabinieri - Cronache Cittadine PESCOSOLIDO – Non erano sufficienti le misure cautelari dei domiciliari imposte a seguito dell’arresto. È stato disposto il carcere per L'articolo Pescosolido. Ai domiciliari, per stalking nei confronti della sorella, va al bar “per ragioni di svago”. 51enne del posto ristretto in carcere dai Carabinieri sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Campione di bobybuilding va in bagno al bar e muore con due colpi di pistola: indaga anche il padre - Il 24enne bobybuilder Grishall Drisner è stato trovato morto nel bagno di un bar a Città del Messico: si sarebbe sparato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Va ubriaca al bar alle 8 di mattina, poi aggredisce il proprietario e i carabinieri: arrestata; Lascia l'auto per non guidare ubriaco, ma viene multato mentre torna a casa a piedi; Bevono al bar tutta la sera, lui la porta a casa e la violenta: condannato a 6 anni; Avellino, intossicazione dal alcol per 13enne: multato il bar. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ubriaca e molesta alle 8 del mattino al bar: intervengono i carabinieri e l'arrestano - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno tratto in arresto una 58enne di origini straniere che, a conclusione degli accertamenti e delle verifiche svo ... 🔗gazzettadiparma.it