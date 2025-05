Usa Walz e suo vice verso dimissioni

Walz e il suo vice Wong sono pronti a lasciare l'incarico. La decisione è conseguenza delle polemiche scatenate dallo scambio d'informazioni militari riservate, su una chat condivisa per errore con il direttore di una rivista. Secondo indiscrezioni, potrebbe essere sostituito da Witkoff,l'inviato speciale in Russia e Israele. La Casa Bianca per ora tace. 🔗 18.41 Diversi media americani riportano che il Consigliere per la Sicurezza nazionalee il suoWong sono pronti a lasciare l'incarico. La decisione è conseguenza delle polemiche scatenate dallo scambio d'informazioni militari riservate, su una chat condivisa per errore con il direttore di una rivista. Secondo indiscrezioni, potrebbe essere sostituito da Witkoff,l'inviato speciale in Russia e Israele. La Casa Bianca per ora tace. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Trump lascia la Casa Bianca per andare al Campidoglio per il suo primo discorso al Congresso Usa - (Agenzia Vista) Usa, 05 marzo 2025 Il Presidente Donald Trump e la moglie Melania lasciano la Casa Bianca diretti al Campidoglio per il discorso al Congresso degli Stati Uniti. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Media Usa: Trump ha licenziato Mike Waltz dopo il caso del giornalista finito nella chat top secret - Secondo FoxNews il presidente si sarebbe deciso a rimuovere il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e il suo vice Alex Wong dopo le rivelazioni di Jeffrey Goldberg (The Atlantic), ... 🔗msn.com

Usa, il consigliere per la sicurezza nazionale Waltz verso le dimissioni per il caso delle chat con piani militari - Anche il suo vice Wong è a un passo dal siluramento da parte di Trump, secondo numerosi media americani. Tra i papabili per prenderne il posto c'è anche Witkoff Alla fine il Chatgate è costato il post ... 🔗informazione.it

Usa, il consigliere alla sicurezza Waltz verso le dimissioni - Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Mike Waltz, e il suo vice, Alex Wong, lasceranno i loro incarichi, Lo riferiscono fonti informate. 🔗ilsole24ore.com