Usa un impianto musicale diverso da quello autorizzato e non espone le cartelle alcolemiche | ristoratrice nei guai

Avrebbe utilizzato un impianto musicale diverso da quello autorizzato con licenza di polizia di pubblica sicurezza e non avrebbe esposto le tabelle alcolemiche, che sono obbligatorie per legge. La titolare di un ristorante, situato lungo la costa di Sciacca, è stata denunciata alla procura.

Usa, Paolo Berlusconi: “Mio fratello molto diverso da Trump” - “Trump e Silvio molto differenti? Sì ineluttabilmente qualche lato in comune ce l’hanno, ma sono ovviamente molto diversi. Bisogna sperare che anche il Presidente americano, al di là del suo modo di fare, abbia un modo di essere consono alla nostra educazione, ai nostri valori e alla nostra civiltà”. Così il fratello minore di Silvio Berlusconi, Paolo, a margine della presentazione a Milano del libro di Giulia Ligresti. 🔗lapresse.it

Oggi per indicare "grandi risate" si usa l'acronimo LMAO, che è diverso da LOL. Ecco cosa significa, in inglese e italiano. E come usarlo senza fare gaffe - LOL è roba del passato. ROFL pure. Oggi se ci si diverte moltissimo bisogna scrivere LMAO. Il significato è simile a quello dell’espressione Lol: una sonora risata. Lmao è l’acronimo dell’inglese “laughing my ass off” che letteralmente significa in italiano “ridere fino a perdere il fondoschiena” (o più prosaicamente: “mi ride il c…o”). La faccina associata è simile a quella di ROFL LOL significa “Laughing Out Loud”, ovvero: “ridere a crepapelle”, ma può voler dire anche “Lots Of ... 🔗amica.it

L. A. Italia, anteprima in Usa per “The Opera! Arie per un’eclissi”, il film musicale che esalta il “belcanto” - “The Opera! – Arie per un’eclissi” di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco con Vincent Cassel, Angela Finocchiaro, Caterina Murino, Rossy De Palma e Fanny Ardant sbarca per la prima volta in America, venerdì 28 febbraio, all’Istituto Italiano di Cultura, in occasione del 20esimo Los Angeles Italia Film Festival. Il classico evento tricolore, che precede la Notte degli Oscar, realizzato col sostegno del Ministero della Cultura e di Intesa Sanpaolo e con il patrocinio di Anica, Apa e Scabec e del Sistema Italia sulla West Coast (il Consolato Generale d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura, Ice ... 🔗ildenaro.it

