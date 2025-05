Usa Trump ribadisce | Il calo del Pil è colpa di Biden

colpa “di Biden”: Donald Trump torna ad accusare il suo predecessore per i dati sul Pil Usa che indicano un calo dello 0,3% nel primo trimestre dell’anno. “Siamo arrivati a gennaio e questi sono dati trimestrali”, ha detto il presidente Usa parlando all’inizio della riunione di gabinetto alla Casa Bianca. “Tutto quello che ha fatto Biden in termini di economia ha distrutto il Paese”, ha detto il presidente. 🔗 Lapresse.it - Usa, Trump ribadisce: “Il calo del Pil è colpa di Biden” E’“di”: Donaldtorna ad accusare il suo predecessore per i dati sul Pil Usa che indicano undello 0,3% nel primo trimestre dell’anno. “Siamo arrivati a gennaio e questi sono dati trimestrali”, ha detto il presidente Usa parlando all’inizio della riunione di gabinetto alla Casa Bianca. “Tutto quello che ha fattoin termini di economia ha distrutto il Paese”, ha detto il presidente. 🔗 Lapresse.it

Crollo dei listini europei: Trump vede opportunità di acquisto, futures USA riducono il calo - Prosegue la discesa per il precipizio dei listini europei mentre riducono il calo i futures sugli indici americani (sul Dow Jones -2,3% e sullo S&P -2,2%) dopo che Trump, al risveglio degli investitori d'Oltreoceano, scrive su Truth: "Questo è un grande momento per arricchirsi, per arricchirsi più che mai". Londra prosegue in calo del 3,7%, Parigi del 3,7%, Francoforte del 3,9%, Madrid del 4,5%, Zurigo del 4,4% e Milano del 5,8 per cento.

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa dei...

Dazi Usa, Trump non cambia idea: "Prezzi e tassi di interesse in calo, da noi non c'è inflazione" | La proposta von der Leyen: "Azzerare dazi sui beni industriali" - Sprofondano i titoli bancari, perdite fino a -12% ma il presidente va avanti e attacca la Cina, definita "il più grande sfruttatore di tutti"

