Usa Trump manda Waltz a fare l' ambasciatore all' Onu e la delega alla sicurezza va ad interim a Rubio

sicurezza nazionale era finito sotto accusa dopo aver creato una chat su Signal in cui a un giornalista rivelava notizie riservate. Intanto, l'amministrazione Trump chiede più trattamenti di psicoterapia per i giovani transgender e meno assistenza medica 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Usa, Trump manda Waltz a fare l'ambasciatore all'Onu e la delega alla sicurezza va ad interim a Rubio Il consigliere per lanazionale era finito sotto accusa dopo aver creato una chat su Signal in cui a un giornalista rivelava notizie riservate. Intanto, l'amministrazionechiede più trattamenti di psicoterapia per i giovani transgender e meno assistenza medica 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump manda in tilt le Borse: tra dazi e recessione affossa i mercati Usa e Ue - Non bastavano i timori dei dazi, che da giorni frenano le Borse internazionali. Ora, ancora una volta grazie alle parole del presidente Usa Donald Trump, sui mercati si affacciano anche i timori di una recessione negli Stati Uniti, alimentati proprio dal tycoon. A crollare non è solo Wall Street, ma anche gli indici europei che hanno chiuso con cali generalizzati la giornata, venendo colpiti su più fronti, dall’industria alle costruzioni, passando soprattutto per le banche. 🔗lanotiziagiornale.it

Usa, calo del Pil manda KO Wall Street. Ma Trump dà la colpa a Biden - L’economia statunitense ha registrato una contrazione dello 0,3% nel primo trimestre del 2025, il primo calo del Pil in tre anni. La crescita è stata frenata dall’impennata delle importazioni, dovuta al tentativo delle aziende statunitensi di importare beni esteri prima che il presidente Donald Trump imponesse dazi massicci. Il presidente Trump ha però ‘dato la colpa’ del calo del Pil a Joe Biden, dicendo che i dazi non c’entrano nulla. 🔗lapresse.it

Trump perdona Waltz per le chat sullo Yemen: «Niente di grave». Il giornalista Usa? «L’ha aggiunto qualcuno dello staff» - «Michael Waltz ha imparato la lezione, è un brav’uomo». Con queste scarne parole Donald Trump perdona il suo Consigliere per la sicurezza nazionale per il pasticcio mondiale combinato sui bombardamenti in Yemen, spifferati in anteprima in una chat su Signal alla quale era stato aggiunto per errore anche il direttore dell’Atlantic Jeffrey Goldberg. Parlando al telefono con Nbc, il presidente Usa riconosce che i suoi hanno commesso un errore – nella chat incriminata erano attivi pure il vice J. 🔗open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chat Pentagono, media Usa: “Trump licenzia Waltz dopo lo scandalo Signal” - Il presidente Usa Donald Trump sostituirà il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz. È quanto riporta il Wall Street Journal (WSJ), citando fonti vicine alla vicenda. La decisione giunge ci ... 🔗msn.com

Trump nomina Waltz ambasciatore Usa all'Onu - Donald Trump annuncia su Truth che nominerà il consigliere per la sicurezza Mike Waltz il prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Media Usa: "Il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico" - Coinvolto in una fuga di notizie militari riservate, il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, Mike Waltz, sta per lasciare il suo incarico, secondo quanto riportato dai media statuni ... 🔗msn.com