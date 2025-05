Usa tornano a vendere armi a Kiev per 50 mln$ dopo accordo terre rare prima volta da quando Trump è presidente

Per la pace gli Usa vogliono le terre rare da Kiev e vendere più armi agli europei - Il piano di pace per mettere fine al conflitto russo-ucraino non è ancora pronto. Intanto aumentano le richieste degli Usa agli alleati. The post Per la pace gli Usa vogliono le terre rare da Kiev e vendere più armi agli europei appeared first on InsideOver. 🔗it.insideover.com

Usa, il capo della Cia conferma la sospensione di armi e intelligence a Kiev - Gli Stati Uniti hanno interrotto la fornitura di armi e la condivisione di informazioni riservate con Kiev, secondo quanto confermato dal direttore della CIA, John Ratcliffe. La decisione è arrivata dopo il fallimentare incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale, che avrebbe lasciato l’amministrazione statunitense in una posizione di forte incertezza sulle future strategie da adottare nei confronti dell’Ucraina. 🔗thesocialpost.it

Andrew e Tristan Tate liberati dalla Romania, tornano negli Usa. I due fratelli accusati di tratta di minori e stupro salvati da Trump? - Svolta clamorosa e inattesa nella vicenda giudiziaria dei fratelli Tate, accusati di tratta di esseri umani e stupro. Dopo due anni trascorsi ai domiciliari in Romania, l’ex kickboxer Andrew, di 38 anni, guru del maschilismo radicale, e il fratello Tristan di 36, hanno lasciato Bucarest a bordo di un aereo privato, diretti a Fort Lauderdale in Florida, vero e proprio feudo del presidente americano, con un volo non-stop. 🔗open.online

