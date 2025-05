Usa Tesla cerca nuovo CEO per sostituire Musk l’azienda | Fake news grande fiducia ad Elon e alla sua capacità di portare avanti piano di crescita

Secondo alcune indiscrezioni, il consiglio di amministrazione di Tesla sarebbe alla ricerca di un nuovo amministratore delegato. Voci insistenti parlano di un cambio al vertice dopo il crollo delle azioni, ma la presidente Robyn Denholm smentisce: "Il consiglio non ha mai cercato un sostituto"

"No" degli Usa alla condanna del G7 contro la strage di Sumy. Lavrov: "Ue cerca un nuovo Führer" - Tra raid e sciami di droni continua la guerra in Ucraina. Ma si muove anche la diplomazia. L'inviato della Casa Bianca dopo il vertice col capo del Cremlino: "Cerchiamo la pace"

Tesla cerca un nuovo CEO per sostituire Elon Musk dopo il crollo delle azioni - Il consiglio di amministrazione di Tesla ha iniziato a cercare un nuovo CEO per sostituire il fondatore Elon Musk. Lo riporta il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano la decisione è stata presa dopo il crollo delle azioni e degli utili di Tesla. Alcuni investitori ritengono che Musk sia troppo impegnato con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l'Efficienza Pubblica (DOGE), che pure sembra volgere al termine.

Tesla, Musk verso l'uscita? Il consiglio cerca un nuovo ceo (e lui forse non lo sa) - Il momento non è dei migliori per Elon Musk, e la proverbiale armatura da Iron Man sembra iniziare a fare acqua. Dopo aver annunciato l'imminente uscita dal ruolo di capo del Dipartimento per l'Efficienza pubblica, l'imprenditore più instancabile — e divisivo — del pianeta potrebbe vedersi sfilare anche la sua poltrona più preziosa: quella di ceo di Tesla, l'azienda che ha fondato, portato in cima al mondo e ora rischia di guardare da fuori.

Tesla, cda cerca un nuovo Ceo per sostituire il fondatore Elon Musk: la decisione dopo il crollo di azioni e utili - Il consiglio di amministrazione di Tesla cerca un nuovo CEO per sostituire il fondatore Elon Musk. Lo riporta il Wall Street Journal. La decisione sarebbe stata presa dopo il crollo delle azioni e degli utili.

