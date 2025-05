Usa Mike Waltz verso le dimissioni dopo il chatgate

Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i media statunitensi. Waltz e il suo vice Alex Wong erano entrambi pronti ad andarsene, ha riferito la CBS News, mentre Fox News ha affermato che Trump dovrebbe rilasciare presto un commento. La Casa Bianca non ha rilasciato dichiarazioni immediate.

USA, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz verso dimissioni dopo lo scandalo chatgate - Waltz lo scorso marzo era stato travolto dallo scandalo chatgate: il caporedattore dell'Atlantic Magazine rivelò di essere stato aggiunto per errore a una chat riservata su Signal e di aver letto comunicazioni inerenti attacchi contro gli Houthi in Yemen.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Der Spiegel: “I dati privati di alti funzionari Usa come Mike Waltz e Pete Hegseth sono reperibili online” - Non c’è solo i caso della chat in cui alti funzionari dell’amministrazione Trump hanno condiviso dettagli dei bombardamenti del 15 marzo contro gli Houthi. Dati personali di alcuni dei protagonisti del caso sollevati da The Atlantic, tra cui il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, la direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard e il segretario alla Difesa Pete Hegseth, sono facilmente reperibili online. 🔗ilfattoquotidiano.it

Groenlandia, moglie di Vance, Mike Waltz e segretario energia Usa sull'isola il 27 marzo per "un'offerta che non si può rifiutare", il premier: "Nessuno li ha invitati" - Il primo ministro Mute Egede: "Va detto chiaramente che la nostra integrità e democrazia devono essere rispettate senza interferenze straniere" È già polemica per la visita del prossimo giovedì 27 marzo in Groenlandia. L'isola danese ospiterà la moglie di Vance, Usha, il consigliere per la si 🔗ilgiornaleditalia.it

