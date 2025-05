Usa media | dopo le pressioni di Trump Witkoff verso le dimissioni per lo scandalo Signal

dopo aver creato una chat in cui a un giornalista rivelava notizie riservate. Intanto, l'amministrazione Trump chiede più trattamenti di psicoterapia per i giovani transgender e meno assistenza medica 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Usa, media: dopo le pressioni di Trump Witkoff verso le dimissioni per lo scandalo Signal Il consigliere per la Sicurezza nazionale era finito sotto accusaaver creato una chat in cui a un giornalista rivelava notizie riservate. Intanto, l'amministrazionechiede più trattamenti di psicoterapia per i giovani transgender e meno assistenza medica 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Approfondimenti da altre fonti

Usa: media, Cina ha congelato accordo su TikTok dopo annuncio dazi di Trump - Washington (Usa), 5 apr. (LaPresse) – L’accordo per la cessione di TikTok era praticamente fatto, ma è stato ritirato giovedì dopo l’annuncio dei nuovi dazi imposti da Donald Trump alla Cina. E’ quanto riferisce The Hill, citando fonti a conoscenza dei negoziati. Trump era pronto a firmare un ordine esecutivo che approvava un accordo che avrebbe visto le operazioni statunitensi di TikTok scorporate in una nuova società, consentendo alla popolare app di social media di continuare a operare negli Stati Uniti di fronte alla legge che richiede alla sua società madre cinese ByteDance di ... 🔗lapresse.it

Gaza, media: pressioni Usa sull’Egitto per accettare il piano di Trump - Gli Stati Uniti starebbero tentando di fare pressione sul Cairo perché accetti il piano del presidente americano Donald Trump per il futuro della Striscia di Gaza con il trasferimento dei palestinesi in Egitto. Lo riporta Al-Araby Al-Jadeed citando fonti, secondo cui funzionari del Pentagono hanno recentemente lasciato intendere ai leader dell’apparato militare egiziano che gli aiuti militari e le forniture militari per l’esercito egiziano potrebbero essere interrotti se il Cairo non si adeguerà al piano. 🔗lapresse.it

Ucraina, pesanti perdite al fronte dopo stop aiuti Usa: per i media esercito potrebbe valutare ritiro dal Kursk - Dopo i brutali attacchi delle due scorse notti e la perdita di gran parte dei territori conquistati nel Kursk, l'Ucraina inizia a scendere a patti con le conseguenze dello stop agli aiuti degli Stati Uniti. Secondo una parte dei media ucraini, l'esercito starebbe valutando una ritirata dalla regione russa, per evitare un accerchiamento e conseguenze catastrofiche L'articolo Ucraina, pesanti perdite al fronte dopo stop aiuti Usa: per i media esercito potrebbe valutare ritiro dal Kursk proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Se ne parla anche su altri siti

Usa e Ucraina firmano l’accordo sui minerali; Brookfield, titolo sotto pressione dopo acquisto rinnovabili USA di National Grid; Groenlandia, premier Danimarca: dagli Usa pressioni inaccettabili; L'ambasciatrice Usa a Kiev si dimette dopo le pressioni di Trump. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L'ambasciatrice Usa a Kiev si dimette dopo le pressioni di Trump - La diplomatica, che ha rappresentanto gli Usa a Kiev a partire dal 2022, era uscita anche dalle grazie del presidente ucraino Zelensky ... 🔗msn.com

Pressioni inflazionistiche USA in calo; PCE di marzo sale del 2,3% su base annua - Investing.com — L’indice dei prezzi per le spese di consumo personali (PCE) di marzo, un parametro dell’inflazione attentamente monitorato dalla Federal Reserve, ha indicato un allentamento delle ... 🔗it.investing.com