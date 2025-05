Usa il consigliere per la sicurezza nazionale Waltz verso le dimissioni per il caso delle chat con piani militari

Waltz ha fatto un passo indietro Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha lasciato il suo incarico nell’amministrazione di Donald Trump, secondo quanto riferito da Fox News. A dimettersi è stato anche il vice di Waltz, Alex Wong.La decisione arriva a seguito delle polemiche scatenate dal “Signalgate”, la pubblicazione da parte del direttore del The Atlantic, Jeffrey Goldberg, di uno scambio in una chat Signal riservata in cui Waltz aveva inavvertitamente incluso lo stesso giornalista, rivelando la preparazione di attacchi contro i ribelli Houthi in Yemen.Waltz, ex deputato della Florida e veterano decorato dei Berretti Verdi, si era assunto la piena responsabilità per l’incidente ad aprile, definendolo “imbarazzante” in un’intervista a Fox News. Nonostante il sostegno pubblico iniziale del presidente Trump, l’episodio ha sollevato dubbi sulla gestione della sicurezza e sulla discrezione all’interno del Consiglio. 🔗 Alla fine Mikeha fatto un passo indietro Ilper ladegli Stati Uniti ha lasciato il suo incarico nell’amministrazione di Donald Trump, secondo quanto riferito da Fox News. A dimettersi è stato anche il vice di, Alex Wong.La decisione arriva a seguitopolemiche scatenate dal “Signalgate”, la pubblicazione da parte del direttore del The Atlantic, Jeffrey Goldberg, di uno scambio in unaSignal riservata in cuiaveva inavvertitamente incluso lo stesso giornalista, rivelando la preparazione di attacchi contro i ribelli Houthi in Yemen., ex deputato della Florida e veterano decorato dei Berretti Verdi, si era assunto la piena responsabilità per l’incidente ad aprile, definendolo “imbarazzante” in un’intervista a Fox News. Nonostante il sostegno pubblico iniziale del presidente Trump, l’episodio ha sollevato dubbi sulla gestione dellae sulla discrezione all’interno del Consiglio. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

