Usa il consigliere per la sicurezza nazionale Waltz verso le dimissioni per il caso delle chat con piani militari

Il chatgate è costato il posto a Mike Waltz. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha lasciato il suo incarico nell'amministrazione di Donald Trump, secondo quanto riferito da Fox News. A dimettersi è stato anche il vice di Waltz, Alex Wong. Altri media americani, invece, danno i due prossimi al siluramento da parte di Trump, ma ancora formalemente in carica.Al netto delle tempistiche, la decisione arriva a seguito delle polemiche scatenate dal chatgate, la pubblicazione da parte del direttore del The Atlantic, Jeffrey Goldberg, di uno scambio in una chat Signal riservata in cui Waltz aveva inavvertitamente incluso lo stesso giornalista, rivelando la preparazione di attacchi contro i ribelli Houthi in Yemen. In quello scambio di messaggi i funzionari intervenuti avevano illustrato il piano di attacco, compresi gli orari in cui gli aerei da guerra statunitensi sarebbero decollati per bombardare obiettivi nello Yemen.

