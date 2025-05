USA il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz verso dimissioni dopo lo scandalo chatgate

Waltz lo scorso marzo era stato travolto dallo scandalo chatgate: il caporedattore dell'Atlantic Magazine rivelò di essere stato aggiunto per errore a una chat riservata su Signal e di aver letto comunicazioni inerenti attacchi contro gli Houthi in Yemen. 🔗 lo scorso marzo era stato travolto dallo: il caporedattore dell'Atlantic Magazine rivelò di essere stato aggiunto per errore a una chat riservata su Signal e di aver letto comunicazioni inerenti attacchi contro gli Houthi in Yemen. 🔗 Fanpage.it

Usa, il consigliere per la sicurezza nazionale Waltz verso le dimissioni per il caso delle chat con piani militari - Alla fine il Chatgate è costato il posto a Mike Waltz. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha lasciato il suo incarico nell’amministrazione di Donald Trump, secondo quanto riferito da Fox News. A dimettersi è stato anche il vice di Waltz, Alex Wong. Altri media americani, invece, danno i due prossimi al siluramento da parte di Trump, ma ancora formalemente in carica. Al netto delle tempistiche, la decisione arriva a seguito delle polemiche scatenate dal Chatgate, la pubblicazione da parte del direttore del The Atlantic, Jeffrey Goldberg, di uno scambio in una chat ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Primo scossone all'interno dell'amministrazione Trump: il consigliere per la sicurezza nazionale e il suo vice Alex Wong lasceranno i loro incarichi. Il mese scorso Waltz era finito sotto accusa per aver condiviso piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui aveva invitato per errore il direttore dell'«Atlantic»

Alla fine Mike Waltz ha fatto un passo indietro Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha lasciato il suo incarico nell'amministrazione di Donald Trump, secondo quanto riferito da Fox News. A dimettersi è stato anche il vice di Waltz, Alex Wong. La decisione arriva a seguito delle polemiche scatenate dal "Signalgate", la pubblicazione da parte del direttore del The Atlantic, Jeffrey Goldberg, di uno scambio in una chat Signal riservata in cui Waltz aveva inavvertitamente incluso lo stesso giornalista, rivelando la preparazione di attacchi contro i ribelli Houthi in Yemen.

