Usa e Ucraina hanno firmato la storica intesa su minerali e terre rare

storica intesa su terre rare e minerali critici. L'America sfrutterà in modo prevalente tutte le risorse geologiche del sottosuolo, estraendo e trasformando cadmio, litio, alluminio, grafite, oltre che petrolio e gas naturale, ma lasciando a Kiev la proprietà del terreno.

