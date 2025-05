Usa e Ucraina firmano l' accordo sulle terre rare | Zelensky | Un testo davvero equo primo risultato dell' incontro in Vaticano

Tgcom24.mediaset.it - Usa e Ucraina firmano l'accordo sulle terre rare | Zelensky: "Un testo davvero equo, primo risultato dell'incontro in Vaticano" L'annuncio del ministero del Tesoro Usa. L'intesa garantisce l'accesso privilegiato americano ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Medvedev: "Trump ha costretto Kiev a pagare gli aiuti" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Terre rare, Usa e Ucraina firmano l'accordo: cosa cambia ora - Firmato l'accordo Usa-Ucraina per lo sfruttamento dei minerali e delle terre rare: lo confermano fonti alla Cnn e all'agenzia Bloomberg. Con questa mossa, Kiev prova a rafforzare il sostegno del presidente americano Donald Trump ai colloqui di cessate il fuoco con la Russia, stando a quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'accordo, nello specifico, garantirà agli Stati Uniti un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali dell'Ucraina, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. 🔗liberoquotidiano.it

Usa e Ucraina firmano l’accordo sulle terre rare. Trump: “Ho detto a Zelensky che la Russia è molto più forte” - Usa e Ucraina hanno firmato l’accordo sulle terre rare. L’intesa garantirà agli Stati Uniti un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali di Kiev, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha raccontato in un’intervista a Newsnation di aver convinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante l’incontro prima dei funerali di Papa Francesco. 🔗ilfattoquotidiano.it

