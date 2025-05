Usa e Ucraina firmano l’accordo sulle terre rare Trump | Ho detto a Zelensky che la Russia è molto più forte

Ucraina hanno firmato l’accordo sulle terre rare. L’intesa garantirà agli Stati Uniti un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali di Kiev, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha raccontato in un’intervista a Newsnation di aver convinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante l’incontro prima dei funerali di Papa Francesco. Gli avrebbe detto di firmare l’accordo sulle terre rare “perché la Russia è molto più grande e molto più forte” e che sarebbe stata “un’ottima cosa se fossimo riusciti a raggiungere un accordo”, ha spiegato Trump.“l’accordo sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione tra Usa e Ucraina è una pietra miliare nel nostro comune obiettivo, e un passo importante per porre fine a questa guerra“. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Usa e Ucraina firmano l’accordo sulle terre rare. Trump: “Ho detto a Zelensky che la Russia è molto più forte” Usa ehanno firmato. L’intesa garantirà agli Stati Uniti un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali di Kiev, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha raccontato in un’intervista a Newsnation di aver convinto il presidente ucraino Volodymyrdurante l’incontro prima dei funerali di Papa Francesco. Gli avrebbedi firmare“perché lapiù grande epiù” e che sarebbe stata “un’ottima cosa se fossimo riusciti a raggiungere un accordo”, ha spiegato.“sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione tra Usa eè una pietra miliare nel nostro comune obiettivo, e un passo importante per porre fine a questa guerra“. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Usa e Ucraina firmano l'accordo sulle terre rare - Stati Uniti e Ucraina hanno firmato un accordo sulle terre rare e istituito un fondo congiunto per la ricostruzione, rafforzando la cooperazione economica e il sostegno di Washington a Kiev 🔗ilgiornale.it

Usa e Ucraina firmano l'accordo sulle terre rare | Istituito anche un fondo per la ricostruzione del Paese - L'annuncio del ministero del Tesoro americano. L'intesa garantisce l'accesso privilegiato Usa ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale 🔗tgcom24.mediaset.it

Terre rare, Usa e Ucraina firmano l'accordo:ci sarà anche un fondo per la ricostruzione - Bloomberg e Cnn confermano: Washington e Kiev hanno raggiunto l'intesa sull'accesso privilegiato degli Stati Uniti a nuovi progetti di investimento sulle risorse naturali ucraine come alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Una mossa con cui Zelensky ha cercato di consolidare il sostegno di Trump ai colloqui per il cessate il fuoco con la Russia 🔗xml2.corriere.it

Se ne parla anche su altri siti

Usa e Ucraina firmano intesa sui minerali, Kiev: Vantaggioso per entrambi. Attacco russo - Aggiornamento del 01 Maggio delle ore 08:29; Guerra Ucraina Russia, Usa e Kiev firmano accordo su minerali. Ok fondo ricostruzione LIVE; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Ucraina e Usa firmano l'accordo sulle terre rare. Trump: «Ho detto a Zelensky di firmare perché Mosca è più forte»; Terre rare, firmato l'accordo Usa-Ucraina: dal petrolio all'alluminio, cosa prevede. Trump: «Ho detto a Zelens. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Guerra Ucraina Russia, Usa e Kiev firmano accordo su minerali. Ok fondo ricostruzione LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Usa e Kiev firmano accordo su minerali. Ok fondo ricostruzione LIVE ... 🔗tg24.sky.it

Usa-Ucraina: firmato l’accordo sulle terre rare. Ecco cosa prevede - Dopo lo storico colloquio a San Pietro, Usa e Ucraina firmano l'intesa che garantisce agli Stati Uniti un accesso privilegiato ai progetti di sviluppo delle risorse ucraine. Trump: "La Russia è più fo ... 🔗msn.com

USA e Ucraina firmano accordo su terre rare. Trump: “Ho detto a Zelensky di farlo perché Mosca è più forte” - Stati Uniti e Ucraina hanno siglato un'intesa per creare un fondo congiunto che valorizzerà terre rare, gas e petrolio ucraini, destinando il 50% dei ... 🔗fanpage.it