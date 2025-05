Usa e Ucraina firmano intesa terre rare

Ucraina hanno firmato l'accordo sulle terre rare. Lo scrive Bloomberg, spiegando che l'accordo garantirà agli Stati Uniti un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali dell'Ucraina, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. "L'Accordo sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione tra Usa e Ucraina è una pietra miliare nel nostro comune obiettivo, e un passo importante per porre fine a questa guerra". Così su X il segretario di Stato Usa, Rubio. 🔗 7.02 Usa ehanno firmato l'accordo sulle. Lo scrive Bloomberg, spiegando che l'accordo garantirà agli Stati Uniti un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali dell', tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. "L'Accordo sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione tra Usa eè una pietra miliare nel nostro comune obiettivo, e un passo importante per porre fine a questa guerra". Così su X il segretario di Stato Usa, Rubio. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Negoziati a Riad, Usa: «Intesa con Russia e Ucraina per la navigazione sicura nel Mar Nero» - Gli Stati Uniti hanno concordato con la Russia e l’Ucraina misure sulla navigazione sicura nel Mar Nero. L’annuncio è arrivato dalla Casa Bianca, con due note separate diffuse al termine dei colloqui a Riad con le delegazioni di Mosca e di Kiev. L’accordo prevede «garanzie per una navigazione sicura», l’eliminazione «dell’uso della forza» e uno stop «all’utilizzo di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero», si legge. 🔗open.online

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: Kiev annuncia memorandum d’intesa con gli USA su terre rare. Ambasciatore di Mosca all’Onu: “Irrealistica una tregua” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo la firma del memorandum per un futuro accordo sulle terre rare tra Casa Bianca e Kiev. Rubio e Witkoff sono a Parigi per avviare con l'Europa trattative di pace, il ministro russo Lavrov informato dell'esito dei primi colloqui.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Terre rare: Ucraina e Stati Uniti firmano un memorandum d’intesa. «Apre la strada al Fondo di investimento per la ricostruzione dell’Ucraina» - L’Ucraina e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum che dimostra l’intenzione di finalizzare e concludere un accordo sulle terre rare. Lo annuncia il vice primo ministro e ministro dell’Economia ucraina Yulia Svyrydenko, come riporta Ukrainska Pravda. «Oggi – ha dichiarato – abbiamo compiuto un passo avanti verso un accordo di partenariato economico congiunto con gli Usa. Il memorandum dimostra il costruttivo lavoro congiunto e l’intenzione di finalizzare e concludere un accordo vantaggioso per entrambi i nostri popoli». 🔗open.online

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Usa e Ucraina firmano l'intesa sui minerali, Kiev: Vantaggioso per entrambi - Aggiornamento del 01 Maggio delle ore 06:38; Firmato accordo Usa-Ucraina sui minerali. Ok fondo ricostruzione LIVE; Usa e Ucraina firmano l'intesa sui minerali - Firmato l'accordo Usa-Ucraina sui minerali; Usa e Ucraina firmano l'accordo sulle terre rare | Istituito anche un fondo per la ricostruzione del Paese. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Usa e Ucraina firmano l'intesa sui minerali, Kiev: "Vantaggioso per entrambi" - Ucraina: Rubio, accordo 'pietra miliare' e per porre fine guerra Il segretario di Stato americano Marco Rubio, definisce l'accordo sui minerali una "pietra miliare nella nostra prosperita' condivisa e ... 🔗msn.com

Guerra Ucraina Russia, Usa e Kiev firmano accordo su minerali. Ok fondo ricostruzione LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Usa e Kiev firmano accordo su minerali. Ok fondo ricostruzione LIVE ... 🔗tg24.sky.it

Usa e Ucraina firmano l'intesa sui minerali - Incendi, anche l’Ucraina invierà un aereo per aiutare Israele Anche l'Ucraina invierà in Israele un aereo per aiutare a combattere gli incendi sulle colline intorno a Gerusalemme. Lo annuncia l'uffici ... 🔗msn.com