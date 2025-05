Usa Buzz Aldrin | Non siamo mai stati sulla luna avete visto un’animazione poteva essere pericoloso ma non è successo - il VIDEO fake

VIDEO è fake, anche se tra moltissime persone permangono comunque dubbi sulla veridicità dell'allunaggio In rete circola un VIDEO che racchiude diverse risposte 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Usa, Buzz Aldrin: “Non siamo mai stati sulla luna, avete visto un’animazione, poteva essere pericoloso ma non è successo” - il VIDEO fake Alcune parti delle risposte che dà uno dei 3 membri dell’equipaggio della missione Apollo 11 sono state tagliate, ragion per cui il, anche se tra moltissime persone permangono comunque dubbiveridicità dell'alggio In rete circola unche racchiude diverse risposte 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗ilgiornaleditalia.it

Cina: aumenta dazi aggiuntivi a 84% su import USA dopo incremento dazi USA - La Cina alzera’ i dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Stati Uniti all’84%, a partire dalle 12:01 di domani, ha annunciato oggi la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato. L’annuncio segue la decisione degli Stati Uniti di aumentare i “dazi reciproci” sulle importazioni cinesi dal 34% all’84%, una mossa che “prosegue ulteriormente sulla via sbagliata e viola seriamente i diritti e gli interessi legittimi della Cina”, secondo la commissione. 🔗romadailynews.it

Dazi all'Italia, la vendetta Usa per la web tax e la critica al settore farmaceutico «imprevedibile nei rimborsi» - Lo ha sventolato davanti a tutto il mondo e ha consigliato di leggerlo. Ma l?analisi citata da Donald Trump il 2 aprile mentre annunciava le tariffe contro praticamente tutti i Paesi del mondo... 🔗ilmessaggero.it

Se ne parla anche su altri siti

Cosa abbiamo lasciato sulla Luna con le missioni Apollo?; L’astronauta Buzz Aldrin non ha confessato di non essere mai stato sulla Luna; La bandiera cinese sulla Luna? Se non la porta un astronauta non vale; 55 anni dal primo atterraggio sulla luna, che cambiò l’Umanità per sempre. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Buzz Aldrin Backs Trump, Says Space Policy Impressed Him - Astronaut Buzz Aldrin threw his support behind Donald Trump, saying he was “impressed to see how human space exploration was elevated as a policy of high importance again” during Trump’s ... 🔗wsj.com

Q and A: Astronaut Buzz Aldrin on the Moon - The 11 minutes of powered descent to the lunar surface was Buzz Aldrin's most memorable moment in the lunar module. Damian Dovarganes / AP Images Buzz Aldrin, 79, the second man to walk on the ... 🔗smithsonianmag.com

Buzz Aldrin, second human to walk on the moon, tells Trump he is disappointed with current lunar agenda - When President Donald Trump asked Buzz Aldrin, the second human ever to walk on the moon, what he thought about the United States' current ability to operate in space 50 years after the Apollo 11 ... 🔗en.mercopress.com