Ursula gela Tajani e Ppe | Non si tocca il Green Deal

Ursula von der Leyen questa è una medaglia, né sui dazi, né sul Green Deal e che importa se Antonio Tajani, che oltre a essere vicepremier e ministro degli esteri italiano è pure una colonna del Ppe, ottiene applausi scroscianti dal .

Tajani gela Salvini: “Sui dazi tratta la Commissione Ue” - Il vicepremier Antonio Tajani sgombra il campo e replica alla Lega: a trattare, sui dazi Usa, sarà solo la Commissione Ue. Il ministro degli Esteri ha parlato ai giornalisti arrivando al Palazzo dei congressi a Roma dove si terrà il consiglio nazionale di Forza Italia. Tajani ha sottolineato che la sua non è una posizione […] The post Tajani gela Salvini: “Sui dazi tratta la Commissione Ue” appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Ppe, in un videomessaggio l’endorsement di Aznar a Tajani - Roma, 22 febbraio 2025 – A fine aprile a Valencia è in programma il congresso del partito popolare europeo, con Antonio Tajani di Forza Italia che si ricandiderà alla vicepresidenza. A favore del leader del partito fondato da Berlusconi, è giunto un endorsement importante che si colloca in continuità con il recente passato nei rapporti tra popolari europei e che rinsalda il legame tra il centrodestra italiano e quello spagnolo. 🔗quotidiano.net

Ppe, Tajani: bene Merz, con lui si rafforzeranno legami Roma-Berlino - Valencia (Spagna), 30 apr. (askanews) - "Ho avuto un'ottima impressione" dell'intervento del cancelliere tedesco in pectore Friedrich Merz "anche perché le sue posizioni sono le nostre, per quanto riguarda per esempio la politica industriale e la lotta al cambiamento climatico, una visione pragmatica e non ideologica". Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine al Congresso del Ppe a Valencia. 🔗quotidiano.net

Il Ppe (di Ursula) attacca il Green Deal. A Valencia Tajani eletto vicepresidente - BRUXELLES L’Europa che vuole tornare a crescere deve «avviare una nuova stagione contro il Green Deal, un disastro per l'agricoltura e l'industria ... 🔗ilmessaggero.it

Tajani vola alla vicepresidenza. Ppe: "Asse con Merz sul ruolo dell'Ue" - Antonio Tajani alza il pollice in senso di vittoria e accanto a lui Manfred Weber fa lo stesso, ambedue in giacca scura e cravatta rossa, un gran sorriso sul volto. Alla Fiera di Valencia, il Congress ... 🔗informazione.it

Tajani al congresso Ppe a Valencia, la più grande famiglia in Ue - Già da questa sera il ministro degli Affari esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani sarà a Valencia dove il 29 e 30 aprile si svolgerà il Congresso del Partito Popolare Europeo (Ppe), la pi ... 🔗ansa.it