Urbino lutto per l’assessore Elisabetta Foschi E’ morto il padre Nello

Urbino, 1 maggio 2025 - lutto per Elisabetta Foschi, assessore comunale alle politiche sociali, giovanili e Urbino Capoluogo, segretario provinciale di Forza Italia. Martedì all'ospedale di Urbino è morto all'età di 88 anni il padre Nello Foschi, che lascia la moglie Rosalia e le figlie Beatrice ed Elisabetta, i generi Giorgio e Stefano, i nipoti Serena con Marco, i pronipoti Vittorio, Christian, Mia."Conoscevo Nello Foschi da tanto tempo, era una persona squisita, un esempio importante per la nostra comunità - commenta il sindaco Maurizio Gambini -. Con lui c'è sempre stato un bel rapporto di stima reciproca. Con Elisabetta c'è una condivisione politica da quindici anni, e la frequentazione del padre - un lavoratore instancabile e generoso con la famiglia e le persone - ha reso ancora più importante il legame tra le nostre famiglie.

