Uomini e ritocchi la chirurgia estetica è il nuovo must anche per lui

Lo sguardo «vecchio», le maniglie dell'amore, il naso con la gobba e quella pancia che non cala. L'uomo del 2025 si guarda allo specchio e non si piace. E mentre fino a una decina d'anni se ne faceva una ragione, ora corre dal chirurgo estetico. Lo stigma non c'è più: il ritocchino non è (solo) cosa da donne ma un mercato notevole, che si rivolge ai maschi di tutte le età. Sdoganati dai social e vip assortiti, i cui volti e corpi dimostrano 10 o 20 anni in meno dell'età effettiva, gli interventi estetici riscuotono sempre più interesse da parte degli Uomini: secondo un'indagine condotta dagli istituti Bilendi e mUp Research, negli ultimi due anni quasi 7 milioni e mezzo di maschi italiani si sono sottoposti a interventi di medicina o chirurgia estetica. Spendendo in media oltre tremila euro a testa, il 28 per cento in più di quanto sborsato dalle donne.

