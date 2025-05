Uomini e Donne non va in onda oggi e domani 1 e 2 maggio | ecco perché e quando torna il programma

perché Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi, oggi e domani (giovedì 1 e venerdì 2 maggio 2025) non va in onda su Canale 5? La risposta è semplice, il programma va in vacanza! L'incontro con tronisti, dame e cavalieri è previsto per lunedì 5 maggio 2025.Uomini e Donne non in onda il 1 e 2 maggio 2025: perchè? Il MotivoUomini e Donne si prende una breve pausa in occasione della festa del Primo maggio. La Festa del lavoro o Festa dei lavoratori viene celebrata il 1º maggio di ogni anno in molti paesi del mondo, per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, originariamente nate per la riduzione della giornata lavorativa. In un giorno così importante, il dating show più seguito ed amato del piccolo schermo si prende una pausa. Nella giornata di oggi, giovedì 1 maggio 2025, il programma non andrà in onda.

