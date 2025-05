Uno Maggio Taranto 2025 Parco Mura Greche | Riondino Diodato Roy Paci e Tommy Cash

Maggio 2025, in concomitanza con la Festa dei Lavoratori, si svolge la tradizionale manifestazione musicale Uno Maggio Taranto 2025, che si articola presso il suggestivo Parco Archeologico delle Mura Greche. L'evento, appartenente alla tredicesima edizione, continua la tradizione avviata nel 2013 dal Comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti.

Uno Maggio Taranto 2025, ecco il cast: Tommy Cash, Motta, Pop X, La Nina - Ecco il cast del Concerto dell’Uno Maggio di Taranto 2025, con la presenza di Tommy Cash, di Motta e di molti altri «In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, con l’avvento dei nuovi fascismi, con governi che finanziano guerre e genocidi, deportazioni e devastazioni ambientali, con la libera informazione sotto attacco, con associazioni e attivisti spiati e perseguitati e diritti umani ancora una volta negati, diventa sempre più necessario ritrovarsi, riconoscersi e contarsi per rendersi conto che siamo in tanti a voler fare qualcosa in questo presente per il nostro futuro. 🔗.com

Concerto 1 maggio 2025 a Taranto, la line up: gli artisti oggi sul palco - (Adnkronos) – Non solo Roma. Concerto del 1 maggio 2025 oggi anche a Taranto, con Uno Maggio Taranto che si conferma una mobilitazione partecipata, con migliaia di persone a celebrare la Festa dei Lavoratori. Quest'anno, i direttori artistici Antonio Diodato, Michele Riondino e Roy Paci, insieme al Comitato 'Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti', hanno […] 🔗periodicodaily.com

Uno maggio Taranto 2025: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e i conduttori - Al Parco Archeologico delle Mura Greche si terrà l'Uno Maggio Libero e pensante di Taranto, un evento che unisce musica e impegno sociale e civile con , tra i protagonisti, Tommy Cash, la Nina e Motta. Direttori artistici sono sempre Diodato, Michele Riondino e Roy Pacy.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concerto Primo Maggio Taranto 2025/ Diretta, scaletta e come vederlo in streaming: Tommy Cash tra i cantanti - Concerto Primo Maggio Taranto 2025: diretta streaming, scaletta, ospiti e cantanti: il ricordo di Massimo Battista e l'omaggio ad Amnesty ... 🔗ilsussidiario.net

Primo maggio di Taranto, Michele Riondino: “Il governo e i sindacati marciano sulle nostre vite” - Il Primo Maggio di Taranto è di festa e di rabbia. Anche quest’anno il Parco delle mura greche si accende per il suo concertone: musica, artisti e cittadini, un atto d’amore e d’orgoglio. Intanto però ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Il primo maggio 2025 tra Roma e Taranto, musica e impegno sociale in due concerti simbolo - Torna anche quest’anno, giovedì 1° maggio, il tradizionale concerto di piazza San Giovanni a Roma , organizzato dai sindacati CGIL , CISL e UIL in collaborazione con iCompany. La direzione artistica, ... 🔗informazione.it