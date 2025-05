Universitari un mese di eventi

Le associazionie di Cesena (Analysis, MyS.T.A., Spazi, Sprite, Uniradio Cesena), in collaborazione con Trashware Cesena, Aidoru e Progetto Giovani del Comune Di Cesena hanno unito le forze per offrire undi maggio ricco diricreativi e gratuiti per i giovani della città."Siamo felici – commenta l’assessora con delega all’Università Giorgia Macrelli – di supportare le idee e i progetti delle associazionie e creare nuove occasioni di incontro per farle conoscere a tutti gli studenti del Campus". Glisono il Cineforum ‘Secret Movie’ tutte le domeniche di maggio in Biblioteca Malatestiana, uno Swap Party ai Giardini Serravalle e un Picnic al Parco Ippodromo.Si parte domenica 4 maggio alle ore 16 in Biblioteca Malatestiana, con la proiezione del primo ‘Secret Movie’ dei quattro selezionati dagli studenti. 🔗 Ilrestodelcarlino.it