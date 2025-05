Undicenne urtato dal bus Schianto e sette feriti sull’A1

urtato da un pullman a Codogno e un incidente tra due auto, con relative code, sull’A1 tra Lodi e Casalpusterlengo. Dramma sfiorato martedì sera a Codogno quando un pullman ha “toccato“ un Undicenne in sella alla sua bicicletta all’incrocio tra il tratto urbano della Provinciale 126 e viale dei Mille, al Villaggio San Biagio. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Il ragazzino, che procedeva nella stessa direzione del bus, è caduto a terra ed è stato subito soccorso dall’autista sceso dal mezzo nonché dai passanti. Sul posto l’ambulanza del 118 e l’automedica che ha trasferito l’unidicenne in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona anche se, dopo approfonditi accertamenti, è stato dimesso già in serata.Sull’Autosole invece, lungo la corsia diretta a Milano nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo, alle 9 di ieri mattina scontro tra due macchine, una delle quali ha finito per ribaltatarsi. 🔗 Ilgiorno.it - Undicenne urtato dal bus. Schianto e sette feriti sull’A1 Un ragazzinoda un pullman a Codogno e un incidente tra due auto, con relative code,tra Lodi e Casalpusterlengo. Dramma sfiorato martedì sera a Codogno quando un pullman ha “toccato“ unin sella alla sua bicicletta all’incrocio tra il tratto urbano della Provinciale 126 e viale dei Mille, al Villaggio San Biagio. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Il ragazzino, che procedeva nella stessa direzione del bus, è caduto a terra ed è stato subito soccorso dall’autista sceso dal mezzo nonché dai passanti. Sul posto l’ambulanza del 118 e l’automedica che ha trasferito l’unidicenne in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona anche se, dopo approfonditi accertamenti, è stato dimesso già in serata.Sull’Autosole invece, lungo la corsia diretta a Milano nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo, alle 9 di ieri mattina scontro tra due macchine, una delle quali ha finito per ribaltatarsi. 🔗 Ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Incidente in Kenya, morti due turisti italiani: un uomo e una donna. Schianto su piccolo bus: altri 4 feriti - Si è trasformata in una tragedia la vacanza di due italiani che hanno perso la vita in un incidente stradale sulla costa del Kenya, mentre altri quattro connazionali sono stati ricoverati in... 🔗ilmattino.it

Incidente in Kenya, morti due turisti italiani: sono un uomo e una donna. Schianto su piccolo bus: altri 4 feriti - Incidente stradale oggi in Kenya, nei pressi della località di Diani. Un piccolo bus su cui viaggiavano anche 6 italiani è stato coinvolto nel sinistro di cui le autorità locali... 🔗ilmessaggero.it

Incidente in Kenya, morti due turisti italiani: sono un uomo e una donna. Schianto su piccolo bus: altri 4 feriti - Incidente stradale oggi in Kenya, nei pressi della località di Diani. Un piccolo bus su cui viaggiavano anche 6 italiani è stato coinvolto nel sinistro di cui le autorità locali... 🔗ilmattino.it

Su questo argomento da altre fonti

Ragazzina urtata da un bus: ferite gravi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Undicenne urtato dal bus. Schianto e sette feriti sull’A1 - Un ragazzino urtato da un pullman a Codogno e un incidente tra due auto, con relative code, sull’A1 tra Lodi e Casalpusterlengo. Dramma sfiorato martedì sera a Codogno quando un pullman ha “toccato“ u ... 🔗ilgiorno.it

Pirri, schianto in via Italia: auto contro la fermata del bus, ferito un giovane - Nell’impatto, uno dei veicoli è finito contro le sedute accanto alla fermata del bus, in un punto sempre molto frequentato. Un giovane che si trovava in attesa del pullman è stato colpito e ... 🔗cagliaripad.it

Undicenne seguita all’uscita da scuola e violentata, arrestato un 45enne - Le urla della undicenne hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno messo in fuga l’aggressore. (L'Unione Sarda.it) Su altre testate Come riporta il Corriere del Veneto ... 🔗informazione.it