Un’altra bisca clandestina Sequestrati soldi e tavoli Indagate cinque persone

bisca clandestina scoperta nella notte fra martedì e giovedì in via Filzi, nel cuore della Chinatown pratese. A gestirla sarebbero stati alcuni cinesi, che all'interno di un locale avevano allestito un vero e proprio centro per il gioco d'azzardo in maniera illegale, con partite di "Mahjong" (un gioco d'azzardo molto diffuso nella comunità cinese) e consistenti scommesse in denaro.L'intervento della Guardia di finanza è scattato a seguito di un'attività investigativa coordinata dalla procura di Prato, partita dopo una serie di segnalazioni e accertamenti che avevano evidenziato un'insolita affluenza di persone, soprattutto in orari serali e notturni, in un immobile apparentemente privo di attività regolari.

